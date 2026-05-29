ПСЖ – Арсенал: можно ли посмотреть матч бесплатно

Финальный матч Лиги чемпионов сезона 2025/2026 состоится 30 мая в Будапеште. В решающей игре турнира сойдутся действующий обладатель трофея ПСЖ и Арсенал.

Матч начнется в 19:00 по киевскому времени.

Можно ли посмотреть матч ПСЖ – Арсенал бесплатно?

Официально и легально бесплатной трансляции матча в Украине нет: эксклюзивные права на показ финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/2026 принадлежат сервису MEGOGO. Прямой эфир будет доступен только для подписчиков "Спорт", "Максимальная", "Оптимальная" и в составе всех "MEGOPACK" на канале "MEGOGO Футбол 1", а также в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт".

Кто будет комментировать матч ПСЖ – Арсенал?

Комментировать поединок будут Александр Новак и Вадим Скичко. В 17:45 стартует аналитическая студия MEGOGO, где к ведущему Владимиру Кобелькову присоединятся экс-игроки сборной Украины, ныне тренеры, Александр Головко и Сергей Нагорняк.

Кроме того, будет доступна альтернативная аудиодорожка с гостями-комментаторами, посвященная благотворительному сбору на Шахедориз для Сил обороны Украины. В студии впервые примут участие советник министра обороны Украины и основатель фонда "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко, а также известный спортивный журналист и автор проекта "Бомбардир" Роман Бебех. Старт альтернативной трансляции в 18:30.