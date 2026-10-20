ПСЖ – Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Во вторник, 20 октября, в Париже состоится один из ключевых матчей третьего тура Лиги чемпионов сезона 2026/2027. Французский ПСЖ примет у себя каталонскую Барселону.

Матч между ПСЖ и Барселоной начнется в 22:00 по киевскому времени. Следить за игрой можно онлайн на сайте 24 Канала.

Онлайн матча ПСЖ – Барселона

Обе команды удачно начали новый сезон в Лиге чемпионов, одержав по две победы.

Парижане разгромили Слован из Братиславы (6:1) и победили Манчестер Сити (4:2);

в то же время Барселона также одержала две уверенные победы – над Фейенордом (5:1) и Галатасараем (1:4).

Что касается личных встреч, то пути команд пересекались 15 раз. На данный момент преимущество сохраняет ПСЖ, на счету которого 6 побед. Еще 5 матчей выиграла Барселона, тогда как остальные 4 игры завершились вничью.

Отметим, что матч ПСЖ – Барселона можно посмотреть онлайн в Украине на медиасервисе MEGOGO. Матч будет доступен на OTT-платформе в разделе "Спорт" и на телеканале "MEGOGO Футбол Первый" по подписке "Спорт" и во всех MEGOPACK.

Онлайн-трансляция матча ПСЖ – Барселона

Текстовая онлайн-трансляция появится в день матча.