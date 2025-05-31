ПСЖ с рекордом уничтожил Интер и впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов

В субботу, 31 мая, футбольные болельщики узнали имя победителя Лиги чемпионов сезона-2024/2025. На стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене (Германия) сошлись парижский ПСЖ и миланский Интер.

ПСЖ – Интер 5:0

Голы: Хакими, 12, Дуэ, 20, 64, Кварацхелия, 73, Маюлу, 87

Перед началом поединка фаворитом противостояния считался гранд французского футбола, который проводит идеальный сезон. Зато представитель Италии во время турнира доказал, что не случайно дошел до финала, пишет 24 Канал.

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ПСЖ шокировал Интер

Начало встречи было за "парижанами". Подопечные Луиса Энрика доминировали на поле и нагнетали давление на ворота Зоммера. "Нерадзурри", казалось, не ожидали такой активной игры от соперника. Защитники Интера не успевали за быстрыми игроками атаки.

Уже на 12-й минуте матча первый мяч влетел в ворота Зоммера. "Красно-синие" разыграли комбинацию, на острие которой оказался Хакими. Марокканский защитник не пожалел свой бывший клуб. В этом эпизоде стоит выделить 19-летнего Дезире Дуэ, который отдал филигранный пас.

Видео гола Хакими

После забитого гола "парижане" не остановились, а продолжали играть в свой футбол. На 20-й минуте встречи игроки ПСЖ провели стремительную атаку с участием Усмана Дембеле. Вингер протащил мяч к углу штрафной площади и отдал мяч на Дуэ. 19-летний талант первым касанием укротил шар, а вторым пробил по воротам – мяч после рикошета затрепетал в сетке.

Видео гола Дуэ

До свистка на перерыв Интер так и не смог прийти в себя и создать настоящий стопроцентный момент.

Унижение Интера

Во втором тайме Интер пытался отыграться и спасти матч. "Змеям" уже нечего было терять. Однако это был день "парижан" и их юного бриллианта.

На 63-й минуте встречи Витинья отдал пас на Дуэ, который в одно касание пробил в нижний угол ворот.

Видео второго гола Дуэ

Избиение итальянского гранда довершили активный Кварацхелия и Меюлю. Сначала Дембеле вывел на свидание с голкипером грузинского вингера, который переиграл голкипера "змей. А точку в финальном матче поставил 19-летний Меюлю.

Видео гола Кварацхелии

Видео гола Меюлю

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу ПСЖ со счетом 5:0. "Парижане" впервые в своей истории выиграли Лиги чемпионов. Интер потерпел четвертое поражение в финалах ЛЧ.

Видеообзор матча ПСЖ – Интер

Подопечные Луиса Энрике переписали историю финалов Лиги чемпионов, одержав победу со счетом 5:0. В далеком 1960 году мадридский Реал с преимуществом в пять голов одолел немецкий Айнтрахт (7:3), но тогда "сливочные" пропустили три мяча.