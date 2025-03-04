Битва почти чемпионов Франции и Англии: чего ждать от матча ПСЖ – Ливерпуль в ЛЧ

Парижская команда остается непобедимой на внутренней арене и готовится к очередному "золоту". Ливерпуль же является безоговорочным фаворитом АПЛ и одним из претендентов на победу в Лиге чемпионов.

В Лиге чемпионов на этой неделе проходят матчи 1/8 финала сезона 2024-2025. Главный матч среды пройдет в Париже, где местный ПСЖ будет принимать Ливерпуль, сообщает 24 Канал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Сумасшедшая форма команд

Мерсисайдцы проводят невероятный сезон как в АПЛ, так и в Лиге чемпионов. Команду Арне Слота уже называют де-факто чемпионами Англии, ведь отрыв от Арсенала составляет аж 13 очков. На евроарене Ливерпуль также выглядит очень уверенно.

После семи побед в семи матчах "красные" позволили себе дублирующим составом проиграть ПСВ в игре, которая фактически ничего не решала. Путевка в 1/8 финала была уже в кармане. В свою очередь ПСЖ до последнего был на грани вылета из турнира и какое-то время шел вне зоны плей-офф.

Евровесну парижанам подарили январские победы над Манчестер Сити и Штутгартом. Уже в первом раунде плей-офф жеребьевка подарила парижанам удобного соперника.

Земляки из Бреста были не замечены – 3:0 и 7:0 в пользу команды Луиса Энрике. К слову, в Лиге 1 ПСЖ уже также "без пяти минут" чемпион. Команда еще не проигрывала в чемпионате и опережает Марсель на 13 баллов.

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В отчетной встрече нет явного фаворита. Чуть больше шансов на победу имеет ПСЖ – 2,41 против 2,85 на Ливерпуль. Коэффициент на ничью составляет 3,65.

Эксперты ожидают от игры много голов. "Тотал больше 2,5" оценивается в 1,53, тогда как ТМ2,5 – в 2,54. Главными претендентами на забитый гол называют следующих футболистов:

Усман Дембеле (ПСЖ) – 2,50

Мохамед Салах (Ливерпуль) – 2,75

Гонсалу Рамуш (ПСЖ) – 2,75

Дарвин Нуньес (Ливерпуль) – 3,00

Хвича Кварацхелия (ПСЖ) – 3,20

Диогу Жота (Ливерпуль) – 3,20

Брэдли Барколя (ПСЖ) – 3,20

Луис Диас (Ливерпуль) – 3,50

Коди Гакпо (Ливерпуль) – 3,75

При этом фаворитом на проход в следующую стадию является Ливерпуль – 1,52 против 2,49 на ПСЖ. Ответный матч пройдет на стадионе "Энфилд" 11 марта. Победитель пары в четвертьфинале будет противостоять Брюгге или Астон Вилле.