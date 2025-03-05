Онлайн-трансляция матча ПСЖ – Ливерпуль в плей-офф Лиги чемпионов

Французский ПСЖ и английский Ливерпуль сыграют первый матч в рамках плей-офф Лиги чемпионов 5 марта 2025 года. Трансляцию игры в Париже можно смотреть онлайн на сайте 24 Канала.

В среду, 5 марта, в Лиге чемпионов пройдут четыре матча 1/8 финала сезона 2024-2025. В центральной встрече дня ПСЖ померяется силами с Ливерпулем, сообщает 24 Канал.

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Сумасшедший бой в Лиге чемпионов

Мерсисайдцев называют едва ли не главным претендентом на победу в Лиге чемпионов. Команда Арне Слота выиграла 7 из 8 матчей на основной стадии, а в АПЛ нарастила отрыв от Арсенала аж до 13-ти очков.

Впрочем, жеребьевка подкинула "красным" непростого соперника уже в 1/8 финала. ПСЖ провалил старт турнира, поэтому только январские победы над Манчестер Сити и Штутгартом позволили им попасть в топ-24.

В стыковом раунде ПСЖ не имел проблем с Брестом, выиграв 10:0 по сумме двух встреч. При этом в чемпионате подопечные Луиса Энрике еще не проигрывали и создали гандикап в 13 баллов перед Марселем.

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Где смотреть

Матч ПСЖ – Ливерпуль онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Начало поединка – 5 марта в 22:00 (по киевскому времени). Перед игрой транслятор организует студию с экспертами, которые обсудят встречу на стадионе "Парк-де-Пренс".

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи ПСЖ – Ливерпуль. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.