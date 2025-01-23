ПСЖ совершил камбэк и победил МанСити в борьбе за выживание в Лиге чемпионов

Манчестер Сити и ПСЖ имеют проблемы в Лиге чемпионов сезона-2024/2025. Оба клуба под угрозой вылета из главного европейского турнира.

ПСЖ – Манчестер Сити 4:2

Голы: Дембеле 56, Барколя, 60, Невеш, 78, Рамуш 90+3 – Грилиш, 50, Голанд, 53

Сегодня, 22 января, состоялся матч между ПСЖ и Манчестер Сити на "Парк де Пренс". Парижанам и "горожанам" необходимо было набирать очки в очном противостоянии, чтобы остаться в Лиге чемпионов, сообщает 24 канал.

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Безголевой первый тайм

ПСЖ на правах хозяев начали игру сразу с навала на владения голкипера Манчестер Сити Эдерсона. "Горожане" удачно отбились от атаки французского клуба.



Однако парижане продолжали контролировать мяч и создавать опасные моменты. Подопечные Гвардиолы не собирались постоянно отбиваться и отвечали соперникам своими атаками.

Несмотря на большое количество моментов команды не смогли поразить ворота друг друга. Под конец первого тайма Ашраф Хакими вывел ПСЖ вперед, но рефери отменил гол из-за офсайда у Нуну Мендеша – игроки ушли на перерыв при счете 0:0.

Безумие в Париже

В начале второго тайма Пеп Гвардиола решил заменить Савио, выпустив Джека Грилиша. Английский полузащитник Манчестер Сити хорошо вошел в игру.

"Горожане" быстро вышли вперед в ожесточенном поединке на "Парк де Френс". Забитым мячом в ворота парижан отметился Джек Грилиш – 1:0.

Гол Грилиша в ворота ПСЖ: смотрите видео

Эрлинг Холанд удвоил преимущество Манчестер уже через три минуты после гола Грилиша – 2:0.

Гол Холанда в ворота ПСЖ: смотрите видео

Однако игроки ПСЖ не собирались сдаваться и быстро уменьшили отставание в счете усилиями Усмана Дембеле – 2:1.

Гол Дембеле в ворота МанСити: смотрите видео

На 60-й минуте равновесие в матче ПСЖ – Манчестер Сити восстановилось. Гол в ворота английского клуба забил Брэдли Барколя.

Гол Барколя в ворота Манчестер Сити: смотрите видео

На 82-й минуте матча парижский коллектив забил третий гол в ворота Манчестер Сити. На этот раз забитым мячом отметился португалец Жоау Невеш – 3:2.

Гол Невеша в ворота Манчестер Сити: смотрите видео

ПСЖ окончательно добил Манчестер Сити в конце игры. В компенсированное ко второму тайму время Гонсалу Рамуш удвоил преимущество парижан.

Гол Рамуша в ворота Манчестер Сити: смотрите видео

В итоге игра завершилась со счетом 4:2 в пользу французского клуба. ПСЖ добывает важные три очка и сохраняет шансы на выход в следующий этап Лиги чемпионов сезона-2024/2025.