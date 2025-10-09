Видео с Забарным в ПСЖ вызвало взрыв в TikTok: сколько миллионов просмотров собрал ролик
- Видео с дебютным голом и сейвом Ильи Забарного в ПСЖ собрало почти 9 миллионов просмотров в TikTok.
- Забарный подписал контракт с ПСЖ до 2030 года, а Динамо получило за него около 40 миллионов евро.
Пресс-служба парижского ПСЖ продолжает наслаждаться первыми красивыми действиями Ильи Забарного. Парижане решили поделиться роликом с игрой украинского защитника, которое стало вирусным.
Илья Забарный стал игроком французского гранда только в августе текущего 2025 года, а его самоотверженной игрой уже начали восхищаться миллионы фанов ПСЖ. В официальном канале ПСЖ в TikTok появилось видео с украинским защитником, которое уже собрало миллионы просмотров, сообщает 24 Канал.
Какое видео с Забарным выложила пресс-служба ПСЖ?
В созданном ролике есть дебютный гол Забарного в ворота Осера в рамках 6-го тура Лиги 1-2025/2026 и спасительный сейв Ильи в матче Лиги чемпионов против каталонской Барселоны. Защитник сборной Украины самоотверженно бросился в подкаты и не дал мячу залететь уже в пустые владения парижан.
Соответствующее видео с действиями украинца было опубликовано 8 октября и по состоянию на обед 9 октября уже собрало почти 9 миллионов просмотров.
Также видео, которое залетело в тренды, набрало почти 400 тысяч предпочтений и более 1,5 тысячи комментариев. Более 21 тысячи фанов сохранили ролик себе на страницу и еще более четырех тысяч раз репостили это видео.
Отметим, что также в ролике есть гол грузина Хвичи Кварацхелии.
Видео дебютного гола и суперсейва Забарного в ПСЖ
К счастью, на этот раз пресс-служба ПСЖ "не дала в штангу". Недавно в социальных сетях парижского гранда появилось видео под русскую музыку из мультфильма "Маша и медведь". Добавим, что на аккаунт ПСЖ в TikTok подписано более, как 50 миллионов пользователей.
Что известно о трансфере Забарного в ПСЖ?
- Забарный подписал контракт с ПСЖ до конца июня 2030 года.
- По информации Трибуны, Динамо заработало около 40-ка миллионов евро. Генеральный директор киевского Динамо отметил, что платежи будут осуществляться в течение трех лет.
- С момента перехода Илья провел в футболке парижан 8 матчей, в которых отметился дебютным голом (данные Transfermarkt).