Пресс-служба парижского ПСЖ продолжает наслаждаться первыми красивыми действиями Ильи Забарного. Парижане решили поделиться роликом с игрой украинского защитника, которое стало вирусным.

Илья Забарный стал игроком французского гранда только в августе текущего 2025 года, а его самоотверженной игрой уже начали восхищаться миллионы фанов ПСЖ. В официальном канале ПСЖ в TikTok появилось видео с украинским защитником, которое уже собрало миллионы просмотров, сообщает 24 Канал.

Вот так Фанаты Ворсклы набросились на команду после сенсационного поражения: видео жесткой перепалки

Какое видео с Забарным выложила пресс-служба ПСЖ?

В созданном ролике есть дебютный гол Забарного в ворота Осера в рамках 6-го тура Лиги 1-2025/2026 и спасительный сейв Ильи в матче Лиги чемпионов против каталонской Барселоны. Защитник сборной Украины самоотверженно бросился в подкаты и не дал мячу залететь уже в пустые владения парижан.

Соответствующее видео с действиями украинца было опубликовано 8 октября и по состоянию на обед 9 октября уже собрало почти 9 миллионов просмотров.

Также видео, которое залетело в тренды, набрало почти 400 тысяч предпочтений и более 1,5 тысячи комментариев. Более 21 тысячи фанов сохранили ролик себе на страницу и еще более четырех тысяч раз репостили это видео.

Отметим, что также в ролике есть гол грузина Хвичи Кварацхелии.

Видео дебютного гола и суперсейва Забарного в ПСЖ

К счастью, на этот раз пресс-служба ПСЖ "не дала в штангу". Недавно в социальных сетях парижского гранда появилось видео под русскую музыку из мультфильма "Маша и медведь". Добавим, что на аккаунт ПСЖ в TikTok подписано более, как 50 миллионов пользователей.

Что известно о трансфере Забарного в ПСЖ?