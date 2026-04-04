Спас россиянина от позора: Забарный помог ПСЖ обыграть Тулузу в юбилейном матче

После сокрушительной критики в составе сборной Украины по футболу защитник Илья Забарный вернулся в расположение ПСЖ и уже провел первый матч. Встреча Лиги 1 с Тулузой стала для украинца юбилейной 100-й в чемпионатах, которые относятся к так называемой топ-пятерке.

Забарный вышел в старте и был вынужден уже традиционно взаимодействовать с голкипером из страны-агрессора Матвеем Сафоновым. В одном из моментов после грубой ошибки россиянина именно Забарный втягивал ситуацию, пишет "Украинский футбол".

Как Забарный сыграл в матче ПСЖ – Тулуза?

Илья провел на поле все 90 минут. Один раз именно украинец действовал так, чтобы клуб из Парижа не упустил преимущество.

Это было после ужасного ляпа со стороны россиянина Сафонова, который неуклюже сыграл на выходе. Забарный выбил мяч из-под ног нападающего соперников, оказавшегося фактически один на один с воротами.

Предотвратить то. что Тулуза сравняла счет, удалось ненадолго: это произошло уже через считанные мгновения после подачи с углового.

В общем Забарный выиграл все три единоборства, имеет 50% успешных отборов и два выноса мяча. Статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку 6,5.

Как завершился матч ПСЖ – Тулуза?

Героем парижан стал Усман Дембеле, который в первом тайме оформил дубль. Николайсен между этими двумя мячами восстановил паритет для Тулузы.

Второй тайм прошел в борьбе, и лишь в компенсированное время ПСЖ удалось закрыть вопрос о победителе. Гол забил Гонсало Рамуш, который незадолго до этого вышел на замену.

3:1 – ПСЖ удерживает преимущество в 4 очка над Лансом перед матчами Лиги чемпионов. Далее у парижан противостояние с Ливерпулем, ради которого им даже изменили календарь и убрали дуэль с главным преследователем в Лиге 1.