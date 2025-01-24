Угрожали семье: лидер Барселоны задумался о трансфере после матча в Лиге чемпионов

Лидер Барселоны Рафинья задумался о переходе в другую команду. Бразильский вингер впервые почувствовал дискомфорт в составе каталонского клуба.

Такая мысль возникла у игрока "сине-гранатовых" после матча в Лиге чемпионов. Семье 28-летнего футболиста начали угрожать, сообщает 24 канал со ссылкой на испанское издание Marca.

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Угрозы жене Рафиньи

Барселона 21 января встречалась с Бенфикой в рамках 7-го тура Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Каталонцы одолели "орлов" со счетом 5:4, а победным голом отметился Рафинья.

После еврокубковой игры бразилец и его семья стали целью номер один для болельщиков соперника. Фанаты начали писать расистские и сексистские высказывания в социальных сетях, а также угрожали жене Рафиньи расправой.

Бразильский вингер разочаровался реакцией Барселоны на этот инцидент. Поэтому задумался о смене клуба, ведь другие команды с радостью подпишут игрока такого уровня.

Отметим, что в текущем сезоне Рафинья сыграл в 30 матчах за Барселону. За это время бразилец успел отметиться 22 забитыми мячами и 9 результативными передачами.