Раллийное авто врезалось в толпу во Франции: есть жертвы

Во время автомобильных гонок Rallye de la Fourme в центральной Франции произошла трагедия. Одно из гоночных авто слетело с трассы и врезалось в зрителей.

Соревнования проходили в субботу, 26 июля, в Сен-Жюсте, неподалеку Амбера. Два человека погибли на месте, еще один человек скончался вскоре в больнице, передает 24 Канал со ссылкой на dpa.

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Что известно о смертельной гонке во Франции?

Погибшие – двое братьев (60 и 70 лет) и 44-летний мужчина

Машиной управляла 22-летняя женщина, с ней была 51-летний штурманка. Обе – любители (участницы непрофессиональных соревнований). Они получили легкие травмы. Еще с десяток человек получили психологический шок – им оказали помощь медики.

Авария произошла около 10:30. По информации организатора ралли, зрители, которые погибли, находились в запретной зоне, вне красных лент, обозначающих безопасное расстояние.

Трагедия во время ралли / Фото иностранные СМИ

Из-за трагедии ралли сразу остановили, церемонию награждения отменили.

Прокуратура начала расследование по факту непредумышленного убийства.

Это уже не первая трагедия на этих соревнованиях – прошлом году во время ралли погиб работник, который отвечал за безопасность трассы.

Напомним, что во время гонки в Утене автомобиль въехал в толпу зрителей, в результате чего один человек погиб и еще 14 пострадали, из которых шестеро с серьезными травмами доставлены в вильнюсскую больницу.