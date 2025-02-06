Анчелотти против Симеоне: каковы шансы Реала и Атлетико в "вечном" дерби Мадрида

Следующий 23-й тур испанской Ла Лиги-2024/2025 принесет настоящим фанатам футбола сплошное наслаждение в виде мадридского дерби. Реал Андрея Лунина будет принимать Атлетико.

Это дерби Мадрида всегда начиналось с громкой вывески. Реал против Атлетико – битва за звание первого клуба столицы Испании. На этот раз ажиотаж и внимание к этому дерби в Мадриде не менее колоссальное, пишет 24 Канал.

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Мадридское дерби

На "Сантьяго Бернабеу" сойдутся две первые команды турнирной таблицы испанского первенства текущего сезона-2024/2025. Реал после 22-х туров набрал 49 баллов и вырвался в единоличные лидеры. Однако Атлетико вплотную приблизилось к "Королевскому клубу" – 48 набранных очков. Поэтому уже в ближайшем очном матче в случае победы может обогнать "сливочных" и возглавить турнирку.

Накануне лобовой встречи оба коллектива провели свои матчи в рамках Кубка Короля. Однако для Реала и Атлетико четвертьфинальные поединки сложились очень разно. Если "матрасники" сокрушили дома Хетафе 5:0, то команде Карло Анчелотти пришлось изрядно попотеть в игре против Леганеса. "Сливочные" растеряли преимущество в счете с 0:2 до 2:2 и и вырвали путевку в полуфинал только в компенсированное время. Победный гол оформил молодой форвард второй команды Реала Гонсало Гарсия. Для него этот мяч стал дебютным за главную команду Реала.

Важно! Матч Реал – Атлетико начнется 8 февраля в 22:00 (по киевскому времени).

Предстоящее противостояние Реала и Атлетико будет уже 41-м в истории их лобовых поединков в рамках Кубка Испании. К этой игре "сливочные" обладают существенным преимуществом по количеству побед – 18 против 12-ти побед у "матрасников". Еще 10 матчей заканчивались ничьей.

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Реал обладает статусом фаворита предстоящего противостояния. На победу хозяев стоит коэффициент 1,88. Зато победу "матрасников" оценивают в 4,25. Ничья в мадридском дерби – 3,65.

Фора (0.0) "Королевского клуба" оценена лишь в 1,40. А это значит, что вероятность поражения "сливочных" очень низкая.

Смогут ли команды пробить тотал голов больше 2,5? Да – 1,79, а будет меньше 2,5 мячей – 2,08.

Вероятно, что Реал и Атлетико отметятся голами – 1,72.

Подопечные Анчелотти имеют лучшие шансы, чтобы первыми открыть счет на табло – 1,65. А на первый гол в игре от Атлетико – 2,61.