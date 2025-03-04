Мадридское дерби в Лиге чемпионов: онлайн-трансляция матча Реал – Атлетико

Мадридские Реал и Атлетико сыграют первый матч в рамках плей-офф Лиги чемпионов 4 марта 2025 года. Трансляцию игры на "Сантьяго Бернабеу" можно смотреть онлайн на сайте 24 Канала.

Во вторник, 4 марта, в Лиге чемпионов 2024-2025 стартуют матчи 1/8 финала. Центральной игрой первого дня будет мадридское дерби между Реалом и Атлетико на "Сантьяго Бернабеу", сообщает 24 Канал.

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Бой мадридцев за четвертьфинал

В середине 10-х соседи по городу встречались друг с другом четыре сезона подряд. Но и без этого команды встречаются между собой ежегодно в Ла Лиге и являются неприятными оппонентами друг для друга.

В текущей ЛЧ команды не слишком поражали определенными моментами, но Атлетико смог запрыгнуть в топ-восьмерку и напрямую выйти в 1/8 финала. Реал же набрал форму под конец основной стадии турнира и показал невероятную игру против Манчестер Сити.

При этом в чемпионате Реал и Атлетико также ведут борьбу за чемпионство вместе с Барселоной. В последнее время Реал потерял много очков в Ла Лиге, из-за чего упал на третье место. Расстояние от "матрасников" составляет два балла.

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Где смотреть

Матч Реал – Атлетико онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Начало поединка – 4 марта в 22:00 (по киевскому времени). Перед игрой транслятор организует студию с экспертами, которые обсудят встречу на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Реал – Атлетико. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.