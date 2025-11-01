"Шок для Лунина": Реал серьезно нацелился на трансфер украинского футболиста

Андрей Лунин уже восьмой год является игроком мадридского Реала. Только в течение одного сезона он имел стабильную игровую практику в испанском гранде и сейчас является вторым вратарем после Тибо Куртуа.

Голкипер сборной Украины все еще ждет своего шанса закрепиться в основе и рассчитывает стать номером 1 "сливочных" после ухода бельгийца. Накануне же появилась информация, что он может получить еще одного конкурента, сообщает 24 Канал со ссылкой на E-noticies.

Кого хочет приобрести Реал?

Мадридский клуб планирует усилить свой состав новым вратарем и обратил свое внимание на другого нашего земляка. На радары Реала попал Владислав Крапивцов, выступающий за испанскую Жирону.

"Сливочные" видят в 20-летнем голкипере юношеской сборной Украины большой потенциал. Скауты считают его одним из самых перспективных игроков в мире на своей позиции, выделяя силу, рефлексы, характер и стремительный прогресс украинца.

Стиль Крапивцова, который сочетает смелость в игре на выходах и хорошую работу ног, идеально соответствует требованиям, которые ценят в Реале. Мадридцы уже планируют переход украинского голкипера, который может состояться во время следующего летнего трансферного окна.

В издании отмечают, что "эта новость стала шоком для Лунина", который был уверен, что его момент наступит, когда Куртуа ухудшит свою игру или покинет команду. Возможность того, что клуб заинтересовался Владиславом Крапивцовым "вызвала беспокойство и тревогу".

К слову. В нынешнем сезоне Андрей Лунин еще не сыграл ни одного поединка за Реал. В последнем матче против Барселоны он получил красную карточку за пределами поля из-за активного участия в потасовке между командами в конце встречи.

Отметим, что сейчас "сливочные" возглавляют турнирную таблицу испанской Ла Лиги, набрав 27 очков после 10 туров. Реал на 5 очков опережает Барселону, которая является ближайшим преследователем.

Что известно о Владиславе Крапивцове?