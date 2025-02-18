Реал готовит масштабную трансферную кампанию: кого подпишут мадридцы

Реал несмотря на проблемы с игроками, которые постоянно травмируются, не совершил ни одного трансфера зимой 2025 года. Однако "Королевский клуб" начал планировать будущие подписания.

Мадридцы готовят большую трансферную кампанию на лето 2025 года. "Сливочные" нацелились на шестерых звезд мирового футбола, сообщает 24 канал со ссылкой на El Gol Digital.

Читайте также "Я сказал самому себе": звезда Реала прокомментировал инцидент во время матча в Ла Лиге

Кого подпишет Реал

Президент Реала Флорентино Перес принял решение о трансферах клуба в летнее межсезонье. "Королевский клуб" намерен подписать звезду немецкого футбола Флориана Вирца, который играет за леверкузенский Байер.

Мадридцы планируют усилить защитное звено команды защитником Борнмута Дином Хюйсеном. Также в сферу интересов Реала попал испанский фулбек Жироны Мигель Гутьеррес.

"Королевский клуб" рассматривает трех игроков в центр полузащиты. Среди потенциальных трансферов "галактикос" Роди из Манчестер Сити, Йозуа Киммих из Баварии и Мартин Субидменди из Сосьедада.

Ранее также сообщали, что к "бланкос" летом этого года присоединится Трент Александр-Арнольд. Английский защитник Ливерпуля переедет в Мадрид на правах свободного агента.