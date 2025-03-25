Претендентам приготовиться: Реал выставил ценник на Лунина

Андрей Лунин после прорывного сезона-2023/2024 потерял место в основном составе Реала. Он хочет иметь больше игровой практики, из-за чего может сменить клубную прописку.

Вратарь сборной Украины уже длительное время привлекает к себе внимание ряда известных клубов. "Сливочные" не имеют большого желания прощаться со своим футболистом, однако определились с суммой, за которую готовы продать уроженца Харьковской области.

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Дешево Лунина не продадут

Мадридцы хотят получить за Андрея Лунина минимум 20-25 миллионов евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на Defensa Central. Сейчас наибольший интерес к украинцу проявляет Манчестер Юнайтед, для которого эта сумма должна быть вполне приемлемой.

Ранее была информация, что за вратарем Реала также следит Галатасарай, для которого Лунин является приоритетным вариантом в списке кандидатов на усиление позиции вратаря. Кроме турецкого гранда заинтересованность еще имеет ПСЖ и Бавария.

К слову. В нынешнем сезоне Андрей Лунин сыграл 10 матчей на клубном уровне. В них он пропустил 13 голов и 4 раза оставлял свои ворота "сухими". Его действующее соглашение с Реалом рассчитано до 30 июня 2030 года.

Отметим, что следующий поединок "сливочные" проведут 29 марта против Леганеса. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.