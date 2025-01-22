Реал готовит грандиозный обмен игроками с английским грандом

До летнего трансферного окна остается немало времени, но Реал уже ищет усиление состава на следующий сезон. "Сливочные" планируют обменяться игроками с английским грандом.

Мадридцы намерены подписать Энцо Фернандеса из Челси. В "Королевском клубе" хотят видеть аргентинского полузащитника летом 2025 года, сообщает 24 канал со ссылкой на Fichjaes.net.

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Реал сделал предложение Челси

Стало известно, что Реал планирует избавиться от Орельена Тчуамени, который потерял доверие руководства мадридского коллектива. Зато "сливочные" заинтересованы в услугах Энцо Фернандеса.

По имеющейся информации "Королевский клуб" сделал предложение Челси. "Аристократы" еще не предоставили ответа мадридцам, но рассматривают возможный обмен игроками.

Отметим, что Орельен Тчуамени в сезоне-2024/2025 сыграл в 24 матчах за Реал. Французский опорный полузащитник успел отметиться одной результативной передачей.

Что касается Энцо Фернандеса, то аргентинец провел 25 матчей в составе Челси в текущей кампании. Полузащитник "синих" имеет в своем активе три забитых мяча и восемь голевых передач.