Реал с бешеным голом Модрича одолел Жирону: как сыграли украинцы

Текущий сезон испанской Ла Лиги в самом разгаре. Реал, Барселона и Атлетико в жесткой борьбе борются за золотые медали элитного дивизиона страны. Команды не имеют права на ошибку, чтобы получить желанный трофей.

Реал – Жирона 2:0

Голы: Модрич, 41, Винисиус Жуниор, 83

Сегодня, 23 февраля, состоялись матчи 25-го тура Ла Лиги-2024/2025. В центральной игре субботней программы испанского чемпионата Реал принимал Жирону, сообщает 24 канал.

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Уверенная победа Реала

Реал вышел на матч против Жироны в роли фаворита. Однако каталонцы намеревались забить быстрый гол. Мадридцы сдержали "черно-белых" на старте противостояния, а затем забрали игру под контроль.

"Королевский клуб" спокойно разыгрывали мяч и искали путь, чтобы открыть счет в игре. Жирона играла от обороны, пытаясь действовать на контратаках.

По настоящему опасный момент каталонцы создали в середине первого тайма. Донни ван де Бек с близкой дистанции пробил по воротам Реала, но Тибо Куртуа помешал забить нидерландцу.

После чего "сливочные" вышли в стремительную контратаку усилиями Киллиана Мбаппе и Винисиуса. Однако Ладислав Крейчи спас Жирону от пропущенного мяча. Защитник каталонцев перехватил в подкате передачу бразильца на партнера.

Изюминкой первой половины игры стал бешеный удар Луки Модрича. Капитан Реала, после выноса мяча из штрафной площадки от игроков Жироны, пробил с дальней дистанции и отметился сумасшедшим голом – 1:0.

Гол Луки Модрича: смотрите видео

В начале второго тайма Реал создал возможность, чтобы удвоить счет. Винисиус Жуниор эффектно пробил из-за пределов штрафной, но Жирону спасла перекладина, счет не изменился.

За 10 минут матча Килиан Мбаппе имел шанс забить второй гол. Звездный француз получил передачу под забегание и сразу пробил по воротам, но попал прямо в голкипера Жироны.

На 83-й минуте матча забитым мячом отметился Винисиус Жуниор. Этот гол стал первым для бразильца в испанской Ла Лиге в 2025 году. Результативную передачу отдал Килиан Мбаппе.

Гол Винисиуса Жуниора: смотрите видео

В итоге игра завершилась победой Реала 2:0. Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных "Королевского клуба". Виктор Цыганков сыграл за Жирону 90 минут, но не отметился результативными действиями.

Видеообзор матча Реал – Жирона: