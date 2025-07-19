Для моего народа и моей страны, – Усик сделал финальное заявление перед битвой с Дюбуа

В субботу, 19 июля, Александр Усик будет иметь возможность в третий раз стать абсолютным чемпионом мира. Для этого ему нужно одолеть обладателя пояса IBF Даниэля Дюбуа.

Накануне этой битвы состоялась церемония взвешивания. После нее украинец сделал финальное обращение к болельщикам, сообщает 24 Канал со ссылкой на DAZN.

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Что сказал Усик перед боем с Дюбуа?

Александр Усик рассказал, что для него значит предстоящий поединок. Он отметил, что очень мотивирован и хочет одержать победу для своей родной страны.

Для меня это прекрасная возможность в третий раз стать абсолютным чемпионом мира. Для моего народа и моей страны. Спасибо Иисусу Христу и Деве Марии. Увидимся скоро, большое спасибо. Слава Украине!

– сказал Усик.

Отметим, что во время церемонии взвешивания Александр Усик показал свой рекордный вес. Британец оказался тяжелее на 7,4 килограмма.

Справка. Реванш Усик – Дюбуа должен начаться не ранее 23:30 по киевскому времени. Вечер бокса в Лондоне стартует в 19:00.

Напомним, что первый очный поединок между украинцем и британцем состоялся 26 августа 2023 года. Тогда Александр Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.