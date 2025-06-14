Забыл упомянуть о нокдауне, – Фьюри оценил силу удара Усика

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри до сих пор не может согласиться с результатами поединков против Александра Усика. Британец продолжает преуменьшать заслуги украинского боксера.

"Цыганский король" накануне реванша Усик – Дюбуа решил рассказать о силе удара украинского чемпиона. По мнению британца, Александр не обладает нокаутирующим ударом, пишет 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

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Фьюри в очередной раз солгал

Несмотря на два поражения от Усика, Фьюри убежден, что обладатель титулов WBO, WBC и WBA "не обладает достаточной силой".

Я знаю, что у Усика нет силы. Он нанес мне лучшие удары в первом поединке и так и не смог сбить меня с ног. Так о какой силе идет речь?,

– заявил Фьюри.

Напомним, что в 9-м раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун. Александр нанес Тайсону серию мощных ударов, после которых "Цыганский король" "поплыл". Лишь вмешательство арбитра помешало Усику досрочно завершить поединок.

Видео, как Усик отправил Фьюри в нокдаун

Кстати, тогда украинец имел большее количество точных ударов, в том числе силовых. Поэтому "Цыганский король" несколько слукавил, вспоминая свои поединки.

Отметим, что реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону мегафайта будут стоять все пояса хевивейта. Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира. В настоящее время украинский боксер готовится к поединку с Дюбуа в тренировочном лагере в Испании.