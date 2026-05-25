Верховена отстранили от боксерских боев из-за нокаута Усика

Нидерландского кикбоксера Рико Верховена отстранили от участия в боксе на 30 дней. Это произошло после его поражения от Александра Усика на большом боксерском шоу "Glory in Giza" в Египте.

Боксерская комиссия приняла это решение как обязательную меру пресечения. Причиной стали повреждения, которые Верховен получил во время поединка, об этом сообщает Sport Bible.

Какие детали отстранения Верховена от бокса?

Согласно официальному регламенту:

30 дней отстранения назначают за поражение техническим нокаутом.

60 дней отстранения ждет бойца в случае чистого нокаута.

Как прошел бой у пирамид?

Вечер бокса состоялся 23 мая в Гизе возле египетских пирамид.

Кикбоксер оказал серьезное сопротивление украинцу, однако Усик сумел досрочно завершить поединок в 11-м раунде.

Эта победа позволила Усику защитить и сохранить свои чемпионские пояса по версиям WBC, WBA, IBF и The Ring. Кроме этого, украинский боксер стал обладателем специального титула "Король Нила".

Чем поразил Верховен в бою с Усиком?

Несмотря на то, что в классическом боксе он считался явным андердогом, "Король кикбоксинга" выдал очень сильное выступление и был близок к громкой сенсации года. Верховен начал поединок очень агрессивно: благодаря преимуществу в росте, размахе рук и высокой выносливости он постоянно навязывал давление Усику, заставляя того действовать в нетипично осторожной манере.

Однако в чемпионских раундах (10 – 11) Верховен начал заметно терять силы. Усик перехватил контроль над боем и в 11-м раунде попал мощным фирменным апперкотом, отправив соперника в тяжелый нокдаун. Нидерландец сумел подняться, но после дальнейшей серии точных и затяжных ударов со стороны Усика рефери остановил поединок за секунду до завершения раунда.