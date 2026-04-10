Ринат Ахметов впервые за 12 лет посетил игру Шахтера: последний раз он был на футболе еще в Донецке

В четверг, 9 апреля, состоялись четвертьфинальные матчи Лиги конференций. Среди участников этой стадии был донецкий Шахтер, который сражался против "АЗ".

"Горняки" сумели порадовать своих фанатов и разгромить гостей из Нидерландов (3:0). В составе команды Арды Турна отличились Педринь и дважды Алиссон, сообщает 24 Канал.

Что сказал Ахметов о победе Шахтера?

Этот матч стал особенным для донецкого клуба. Во-первых, в этот день в Бухаресте прошла церемония прощания с Мирчей Луческу, который отработал 12 лет в Шахтере.

Кроме того, на матч в Кракове пожаловал президент команды Ринат Ахметов. Это стало незаурядным событием, ведь бизнесмен посетил матч своего клуба впервые за 12 лет.

Я просто счастлив. Поделился с ребятами своими положительными эмоциями. Они подарили мне и всем украинским болельщикам замечательные эмоции. Я поблагодарил их. Когда ребята вышли на разминку и поаплодировали мне, мне так показалось, у меня были слезы на глазах. Это была для меня счастливая и трогательная минута для меня. Сегодня для меня памятный день, потому что состоялась встреча с футболистами,

– заявил Ахметов после матча в эфире в эфире Megogo.

Напомним, что последний раз Ахметов был на матче Шахтера еще в мае 2014 года. Тогда "горняки" играли еще в Донецке на "Донбасс-Арене", после чего президент отказывался ходить на футбол до возвращения в родной город.



Ринат Ахметов на стадионе вместе с Сергеем Палкиным и Дарио Срна / фото ФК Шахтер

Ответный матч против АЗ состоится 16 апреля на их поле в Алкмааре. В случае прохода нидерландцев Шахтер сыграет в полуфинале Лиги конференций против Кристал Пелес или Фиорентины.

