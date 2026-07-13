Работал на матче несколько дней назад: загадочно умер арбитр, которого исключили из ЧМ-2026

Нидерландский арбитр Роб Диперинк умер в возрасте 38 лет. Полиция расследует обстоятельства его смерти, а незадолго до этого ФИФА отстранила судью от участия в ЧМ-2026.

Еще несколько дней назад Диперинк работал на товарищеском матче, а теперь правоохранительные органы выясняют причину его смерти. Имя арбитра стало известно широкой публике после громкой истории накануне чемпионата мира, пишет De Telegraaf.

Что известно о смерти арбитра?

По информации источника, в настоящее время полиция проводит расследование обстоятельств смерти судьи. В понедельник правоохранители работали возле дома, где проживал Диперинк. Причина смерти пока официально не установлена.

Имя арбитра оказалось в центре внимания накануне чемпионата мира-2026. ФИФА исключила его из списка судей, которые должны были работать на турнире, после задержания в одном из отелей Лондона по подозрению в сексуальном насилии в отношении подростка.

Впоследствии британская полиция прекратила расследование, не выдвинув Диперинку никаких официальных обвинений. Несмотря на это, международная федерация решила не возвращать арбитра в состав судейской бригады чемпионата мира, где он должен был выполнять обязанности видеоассистента арбитра (VAR).

Судил матчи Евро-2024 и работал до последних дней

Роб Диперинк был одним из известных нидерландских арбитров. С 2017 года он регулярно работал на матчах Эредивизи, а также входил в число видеоарбитров на чемпионате Европы-2024.

Несмотря на отстранение от чемпионата мира, он продолжал судейскую карьеру. В последний раз Диперинк вышел на поле в минувшую субботу, когда обслуживал товарищеский матч между нидерландским "Гоу Эхед Иглз" и кипрским "Аполлоном" из Лимасола.

На данный момент никаких официальных выводов о причинах смерти арбитра не обнародовано. Полиция продолжает следственные действия, а дополнительные подробности ожидаются после завершения расследования.