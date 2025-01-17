"Нестабильный": бывший футболист Ромы признался, верит ли в успех Довбика в составе "волков"

Артем Довбик в августе 2024 года сменил клубную прописку. Он перешел из Жироны в Рому в статусе Пичичи.

Украинский форвард является лучшим бомбардиром римского клуба в нынешней кампании, однако все равно получает немало критики. Своим мнением относительно уроженца Черкасс поделился Роберто Полицано, сообщает 24 Канал со ссылкой на TMW.

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Бывший защитник "волков" оценил игру Артема Довбика в составе Ромы. Он заявил. что украинцу не хватает стабильности, однако верит, что тот имеет большое будущее в клубе.

"Артем – нестабильный футболист и немного колеблется, когда нужно принимать решения на поле. Мне он всегда нравился. Я считаю, что он замечательный нападающий. Нам нужно дать ему время, ведь нелегко сразу добиться успеха в местном чемпионате.

Он имеет все качества, чтобы выйти на необходимый уровень. Довбик имеет отличную физическую форму, приличную технику и в будущем станет очень важным игроком. На месте руководства Ромы, я бы приложил все усилия, чтобы удержать его в клубе", – заявил Полицано.

Справка. В сезоне-2024/2025 Артем Довбик провел 25 поединков за Рому во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 3 ассиста. В последнем матче против Болоньи он спас для своей команды ничью, реализовав пенальти уже в компенсированное время.

Отметим, что следующую игру "волки" проведут 17 января дома против Дженоа. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.