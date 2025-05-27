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27 мая, 22:48
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Украинские теннисистки обновили национальный рекорд на Ролан Гаррос

Сергей Шаховец
Основні тези
  • Четыре украинские теннисистки (Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева) преодолели первый раунд Ролан Гаррос, установив национальный рекорд.
  • В 1/32 финала Открытого чемпионата Франции ранее выходили максимум три украинки.
  • Матчи второго круга состоятся 28 и 29 мая, где украинки будут соревноваться за выход в третий круг.

В основе Открытого чемпионата Франции стартовали шесть представительниц Украины. Первый раунд турнира преодолели сразу четыре украинки.

Это лучший результат в истории украинского женского тенниса. Новый национальный рекорд покорили Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева, пишет 24 Канал со ссылкой на Большой теннис Украины.

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Топовое достижение украинских теннисисток

Ранее в 1/32 финала Открытого чемпионата Франции выходили максимум по три украинки: в 2006, 2007, 2009, 2018, 2019, 2021 и 2024 годах.

Впервые стартовый раунд преодолели в 2006 году Юлия Вакуленко, Юлиана Федак и Виктория Кутузова.

Напомним, что в розыгрыше Ролан Гаррос-2025 стартовали шесть украинок. На стадии 1/64 финала прекратили борьбу дебютантка Анастасия Соболева и вторая ракетка Украины Марта Костюк, которая сенсационно уступила чешке Саре Бейлек.

Таким образом, за выход в третий круг будут соревноваться Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина

Матчи украинок во втором круге Ролан Гаррос

  • Анна Бондарь (Венгрия) – Элина Свитолина
  • Диана Шнайдер – Даяна Ястремская
  • Юлия Стародубцева – Анастасия Потапова
  • Ангелина Калинина – Луа Буассон (Франция)

Поединки 1/32 финала на Ролан Гаррос в Париже состоятся 28 и 29 мая.