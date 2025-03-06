Конкурент Довбыка помог Роме одержать волевую победу в матче Лиги Европы

Рома не проигрывает уже в трех матчах подряд в Лиге Европы. "Волки" намерены сохранить успешную серию без поражений во втором по силе европейском турнире.

Рома – Атлетик 2:1

Голы: Анхелиньо, 56, Шомуродов, 90+3 – Иньяки Уильямс. 50

Удаление: Альварес, 85 (Атлетик)

В четверг, 6 марта, состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы-2024/2025. В одном из них итальянская Рома принимала испанский Атлетик из Бильбао, сообщает 24 канал.

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Безголевой первый тайм

Рома и Атлетик уже пересекались между собой в текущем сезоне Лиги Европы. Тогда "волки" расписали мировую ничью с испанцами в первом матче турнира со счетом 1:1.

Первый тайм матча Рома – Атлетик завершился без голов. Команды активно атаковали, но дело до забитых мячей так и не дошло. Зато в начале второй половины игры баски смогли выйти вперед.

Рома дожала Атлетик

Счет в еврокубковом противостоянии открыл Иньяки Уильямс. Ганский нападающий Атлетика удачно сыграл на дальней штанге, замкнув сброс от партнера по команде – 0:1.

Рома быстро ответила баскам, проведя блестящую атаку. Через шесть минут после пропущенного мяча Анхелиньо получил передачу от Зеки Челика у 11 метровой отметки и восстановил паритет в игре – 1:1.

На 72-й минуте матча Клаудио Раньери решил освежить атакующее звено. На поле вышел Элдор Шомуродов вместо Артем Довбыка, а Матиас Суле заменил Пауло Дибалу.

В концовке противостояния Атлетик остался в меньшинстве. Рефери дал вторую желтую карточку Ераю Альваресу и удалил защитника басков. Римляне сумели воспользоваться преимуществом. На последних минутах матча Элдор Шомуродов забил победный гол "волков" – 2:1.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы-2024/2025 между Ромой и Атлетиком состоится через неделю – 13 марта. Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени.