"Пришло время Довбика": в Италии надеются на украинца в сверхважной игре для Ромы

В четверг, 20 февраля, состоятся ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. В одном из них Рома дома будет принимать Порту.

В первом поединке команды не определили сильнейшего, сыграв вничью со счетом 1:1. Поэтому судьба противостояния будет решаться в Риме.

Читайте также Сейв Трубина претендует на звание лучшего в игровом дне ЛЧ: видео с эффектной подборкой

Довбик должен сделать разницу

Накануне этого матча итальянское издание Voce Giallorossa опубликовало материал, в котором журналисты отметили важность предстоящей игры для "волков", информирует 24 Канал. По их мнению, она будет решать судьбу всего сезона:

До сих пор мы смеялись и шутили, но в четверг нужно быть максимально серьезными. Судьба сезона решится именно в этот день. Или мы движемся дальше, или нас ждет длинная пауза в еврокубках. В следующей кампании клуб почти не имеет шансов пробиться в Лигу Европы через чемпионат. Чтобы придать смысл этому сезону банда Раньери должна нокаутировать Порту и продолжить свое европейское путешествие.

Особое внимание они уделили игре украинского форварда Артема Довбика. Именно его выступление, по мнению журналистов, может иметь решающее значение.

"Великолепная игра каждого будет важной, но ключевую роль сыграет форвард, от которого будут ждать решающих ударов. Несмотря на наличие Дибалы, на этот раз потребуется помощь Довбика. Некоторые его критикуют, другие защищают, но нельзя забыть о тяжелом сезоне Ромы, который влияет на результативность украинца.

Раньери несколько раз говорил, что команда должна научиться помогать форварду и доставлять мячи. Успешная игра Довбика в четверг убедила бы скептиков и придала самому игроку импульс, необходимый для последней части сезона. Большим командам всегда нужен большой бомбардир. Пришло время Довбика", – говорится в материале.

К слову. На минувших выходных украинец впервые в сезоне провел всю игру на скамейке запасных. По мнению итальянских экспертов, ему дали время для отдыха, чтобы быть максимально готовым к матчу с Порту.

Напомним, что в нынешнем сезоне Артем Довбык провел за Рому 33 поединка. В них он записал себе в актив 13 голов и 4 ассиста.