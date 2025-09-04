Фернандо Алонсо один из самых опытных автогонщиков, ведь выступает в Формуле-1 более 20 лет. В королевских гонках испанский пилот дебютировал в составе Minardi в 2001 году, а сейчас он представляет Aston Martin.

44-летний испанский пилот имеет огромную армию болельщиков, которых также интересует его личная жизнь. 24 канал рассказывает о возможном романе Фернандо Алонсо с певицей Тейлор Свифт.

Читайте также Королева красоты, дочь именитого гонщика: самые горячие девушки пилотов Формулы-1

Что известно об отношениях Алонсо со Свифт?

Слухи о возможном романе Фернандо Алонсо с Тейлор Свифт начали распространяться в апреле 2023 года. В СМИ появилась новость о том, что певица разошлась с актером Джо Алвином.

В тот момент в испанских медиа начали писать о том, что автогонщик разошелся с австрийской телеведущей Андреа Шлагер. Впоследствии появились слухи о том, что Фернандо Алонсо закрутил роман с Тейлор Свифт.

Однако слухи об отношениях между пилотом и певицей восприняли не более, чем просто шутку. Позже Фернандо Алонсо в TikTok поделился видео, где сидит в кресле и подмигивает под песню Тейлор Свифт – "Karma".

Алонсо опубликовал видео под песню Свифт:

В конце апреля 2023 года Фернандо Алонсо участвовал на Гран-при Формулы-1 в Азербайджане. Перед гонкой испанского пилота начали расспрашивать об отношениях с Тейлор Свифт, но он не давал прямого ответа.

Болельщики в сети сразу подхватили тему отношений между Фернандо Алонсо и Тейлор Свифт. Фаны начали создавать различные видео на тему романа гонщика и певицы.

В мае 2023 года Daily Mail и Page Six подхватили историю возможного романа между Алонсо и Свифт. Однако в изданиях отмечали, что это лишь догадки фанатов, а не подтвержденная информация.

Летом этого же года волна мемов и слухов о романе между гонщиком и певицей уменьшилась. Официального опровержения отношений не было, ни от Фернандо Алонсо, ни от Тейлор Свифт.

Возможно, это была лишь шутка над СМИ и таблоидами. Или же между Фернандо Алонсо и Тейлор Свифт было нечто большее, чем обычная дружба.

В 2024 году слухи о возможном романе между Алонсо и Свифт обрели новую жизнь, хотя Тейлор уже тогда встречалась с Трэвисом Келси. Отношения певицы со звездой американского футбола начались летом 2023 года.

Певица выпустила альбом "The Tortured Poets Department" с песней под названием "imgonnagetyouback". В песне Тейлор Свифт есть строки с упоминанием о команде Aston Martin, в которой выступает Фернандо Алонсо.

Фанатское видео об отношениях Алонсо и Свифт:

Однако совсем скоро интерес фанатов к истории с испанским пилотом и американской певицей совсем исчез. Тем более, что в августе 2025 года Тейлор Свифт объявила о помолвке с Трэвисом Келси.

Ранее мы рассказывали о истории любви Макса Ферстаппена с Келли Пике, которая является дочерью легендарного пилота Нельсона Пике. Бразильская модель старше гонщика Ред Булл на девять лет.

Что известно о других отношениях Алонсо?