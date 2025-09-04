Ироничная шутка над таблоидами: что известно об отношениях гонщика Алонсо со Свифт
- Слухи о возможном романе Фернандо Алонсо с Тейлор Свифт начали распространяться в апреле 2023 года, но воспринимались как шутка.
- Фернандо Алонсо публиковал видео под песню Свифт в TikTok, подпитывая слухи, однако официального подтверждения отношений не было.
Фернандо Алонсо один из самых опытных автогонщиков, ведь выступает в Формуле-1 более 20 лет. В королевских гонках испанский пилот дебютировал в составе Minardi в 2001 году, а сейчас он представляет Aston Martin.
44-летний испанский пилот имеет огромную армию болельщиков, которых также интересует его личная жизнь. 24 канал рассказывает о возможном романе Фернандо Алонсо с певицей Тейлор Свифт.
Читайте также Королева красоты, дочь именитого гонщика: самые горячие девушки пилотов Формулы-1
Что известно об отношениях Алонсо со Свифт?
Слухи о возможном романе Фернандо Алонсо с Тейлор Свифт начали распространяться в апреле 2023 года. В СМИ появилась новость о том, что певица разошлась с актером Джо Алвином.
В тот момент в испанских медиа начали писать о том, что автогонщик разошелся с австрийской телеведущей Андреа Шлагер. Впоследствии появились слухи о том, что Фернандо Алонсо закрутил роман с Тейлор Свифт.
Однако слухи об отношениях между пилотом и певицей восприняли не более, чем просто шутку. Позже Фернандо Алонсо в TikTok поделился видео, где сидит в кресле и подмигивает под песню Тейлор Свифт – "Karma".
Алонсо опубликовал видео под песню Свифт:
В конце апреля 2023 года Фернандо Алонсо участвовал на Гран-при Формулы-1 в Азербайджане. Перед гонкой испанского пилота начали расспрашивать об отношениях с Тейлор Свифт, но он не давал прямого ответа.
Болельщики в сети сразу подхватили тему отношений между Фернандо Алонсо и Тейлор Свифт. Фаны начали создавать различные видео на тему романа гонщика и певицы.
В мае 2023 года Daily Mail и Page Six подхватили историю возможного романа между Алонсо и Свифт. Однако в изданиях отмечали, что это лишь догадки фанатов, а не подтвержденная информация.
Летом этого же года волна мемов и слухов о романе между гонщиком и певицей уменьшилась. Официального опровержения отношений не было, ни от Фернандо Алонсо, ни от Тейлор Свифт.
Возможно, это была лишь шутка над СМИ и таблоидами. Или же между Фернандо Алонсо и Тейлор Свифт было нечто большее, чем обычная дружба.
В 2024 году слухи о возможном романе между Алонсо и Свифт обрели новую жизнь, хотя Тейлор уже тогда встречалась с Трэвисом Келси. Отношения певицы со звездой американского футбола начались летом 2023 года.
Певица выпустила альбом "The Tortured Poets Department" с песней под названием "imgonnagetyouback". В песне Тейлор Свифт есть строки с упоминанием о команде Aston Martin, в которой выступает Фернандо Алонсо.
Фанатское видео об отношениях Алонсо и Свифт:
Однако совсем скоро интерес фанатов к истории с испанским пилотом и американской певицей совсем исчез. Тем более, что в августе 2025 года Тейлор Свифт объявила о помолвке с Трэвисом Келси.
Ранее мы рассказывали о истории любви Макса Ферстаппена с Келли Пике, которая является дочерью легендарного пилота Нельсона Пике. Бразильская модель старше гонщика Ред Булл на девять лет.
Что известно о других отношениях Алонсо?
Фернандо Алонсо в 2006 году женился на Ракель дель Росарио. А в 2011 году пилот Формулы-1 развелся с испанской певицей.
Летом того же года Фернандо Алонсо начал отношения с российской моделью Ксенией Чумичевой.
Уже через год испанский автогонщик закрутил роман с российской моделью Дарьей Капустиной.
В 2014 году Фернандо Алонсо покинул россиянку и начал встречаться с Ларой Альварес. Гонщик и телеведущая были помолвлены, но впоследствии разорвали отношения.
В 2016 году Алонсо начал отношения с итальянской моделью Линдой Морселли, которую покинул через несколько лет.