Главный тренер Олимпиакоса вынес вердикт Яремчуку: останется ли украинец в клубе

Роман Яремчук в последних матчах продемонстрировал высокую игру. Украинский форвард помог Олимпиакосу добыть чемпионский титул Греции.

Однако Яремчук может покинуть команду после завершения сезона. Главный тренер "красно-белых" вынес вердикт 29-летнему нападающему, пишет 24 канал со ссылкой на SportTime.

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Что с будущим Яремчука

По данным источника, появился список игроков, которых хочет сохранить главный тренер Олимпиакоса на следующий сезон. Для Романа Яремчука места в списке не нашлось.

Хосе Мендилибар не рассматривает украинца ключевым игроком. Зато испанский специалист хочет сохранить в команде форвардов Хараламбоса Костуласа и Аюба Эль Кааби.

К слову. Роман Яремчук в текущем сезоне сыграл в 28 матчах за Олимпиакос в официальных турнирах. На счету украинского форварда восемь забитых мячей и две результативные передачи.

Ранее стало известно, что клуб из УПЛ заинтересовался Романом Яремчуком. 29-летний нападающий может присоединиться к гранду украинского футбола летом 2025 года.