Стал худшим на поле: Яремчук разочаровал перед приездом в сборную

Роман Яремчук провел неудачный матч за Олимпиакос перед приездом в сборную Украины. Нападающий не отличился результативными действиями и получил самую низкую оценку.

Украинец впервые в этом сезоне вышел в стартовом составе Олимпиакоса в чемпионате Греции. Однако нападающему не удалось провести убедительный матч, сообщает 24 Канал.

Яремчук не воспользовался шансом в стартовом составе

Роман Яремчук отыграл 59 минут в матче против Левадиакоса, после чего был заменен.

За это время украинец лишь 12 раз коснулся мяча. Нападающий трижды пробивал по воротам, но ни один из его ударов не стал опасным: два прошли мимо ворот, а еще один был заблокирован.

После замены украинца Олимпиакос продолжил искать победный гол и в итоге достиг своей цели. Хозяева вырвали победу в добавленное время – 1:0.

Украинец получил худшую оценку

Статистический портал SofaScore оценил выступление Яремчука в 5,9 балла. Это самая низкая оценка среди всех футболистов, принявших участие в матче.

Для сравнения, нападающий Мариус Муандилмаджи, вышедший на замену вместо украинца, получил 6,4 балла. А лучшим игроком встречи стал вратарь Олимпиакоса Штефан Ортега – немецкий голкипер совершил четыре сейва и получил оценку 8,5.

Ранее греческий клуб включил Яремчука в заявку на Лигу Европы. Украинец получил дополнительный шанс после травмы основного нападающего Аюба Эль-Кааби.

Напомним, сборная Украины уже в эту пятницу проведетпервый матч нового сезона Лиги наций – на выезде против Венгрии.