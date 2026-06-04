В российском Санкт-Петербурге проходит путинский "международный экономический форум", на котором состоялся анонс хоккейного матча между страной-агрессором и США. Поединок уже 1 июля будет принимать вражеская столица Москва.

Сейчас Россия остается отстраненной от мирового хоккея и гарантированно не примет участие в следующем чемпионате мира в элитном дивизионе, на котором впервые за 20 лет будет играть команда Украины, напоминает 24 Канал.

Смотрите также Ни одного слабого соперника: сборная Украины по хоккею попала в "группу смерти" на ЧМ-2027

Почему США согласились провести товарищеский матч с Россией?

Российские СМИ попытались подать историю с проведением хоккейной игры как возвращение россиян в большой спорт и пафосно заявили, о том, что между Россией и США "тает лед".

На самом деле есть один существенный нюанс: с высокой вероятностью речь отнюдь не идет о матче национальных сборных. И даже не о поединке с участием профессиональных хоккеистов.

Анонсированная встреча, как заявили в кулуарах путинского форума, состоится между командами Торгово-промышленной палаты России и Американской торговой палаты. То есть к спорту это событие вообще будет иметь минимальное отношение и будет носить только пропагандистский характер – как и большинство того, что происходит в России.

Как Трамп хотел использовать хоккей для налаживания отношений с Россией?

В контексте анонса матча США – Россия журналисты вспомнили, что президент США Дональд Трамп во время переговоров с российским диктатором Путиным якобы предлагал провести игру между командами американской Национальной хоккейной лиги NHL и Континентальной хоккейной лиги, которой руководят представители страны-агрессора. Однако эта идея так и не была реализована.