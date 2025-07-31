В ночь на четверг, 31 июля, Киев подвергся масштабной атаке со стороны российских войск. В городе зафиксировано попадание по жилым домам.

Более 120 человек получили ранения, семеро погибли, среди них – ребенок. Среди пострадавших зданий многоэтажка, в которой живет центральный защитник Полесья Сергей Чоботенко, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм жены футболиста.

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Пострадал дом Чоботенко

В результате очередной российской атаки сильно пострадал жилой дом в Киеве, где Сергей Чоботенко и его жена.

Наш дом! Ненавижу! Россия – страна-террорист,

– эмоционально написала она.

Судя по ее активности в соцсетях, Карина сейчас находится за границей. Сам футболист тоже не в Украине, так что сегодня, 31 июля, его клуб играет матч квалификации Лиги конференций против Санта-Колосы в Андорре. Поэтому никто из супругов не пострадал из-за очередной атаки России на Киев.

Последствия атаки на Киев: смотрите видео

Напомним, что недавно россияне повредили ДЮСШ в Кривом Роге.