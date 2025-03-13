Российского футболиста Реал Сосьедада не пустили в Англию на матч Лиги Европы

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы испанский Реал Сосьедад на выезде встретится с английским Манчестер Юнайтед. Один из футболистов "бело-синих" не поможет своей команде из-за паспорта страны-террористки.

Российский легионер Реал Сосьедада Арсен Захарян в составе команды должен был отправиться на матч Лиги Европы против Манчестер Юнайтед. Однако в аэропорту Мадрида у футболиста возникли проблемы с документами, пишет 24 Канал со ссылкой на El Diario Vasco.

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Россиянина завернули по дороге в Англию

Захаряну не позволили сесть на самолет в Великобританию из-за проблем с визой. Из-за этого он провел вечер среды в Париже вместе со своим одноклубником Хамари Траоре, который имел похожую проблему.

Утром, 13 марта, все вопросы с Траоре были решены. А вот Захарян не смог получить необходимые документы. Россиянин вынужден был смириться и вернуться в Мадрид. Владелец паспорта страны-агрессора будет наблюдать за действиями своей команды в матче с МЮ по телевизору.

Напомним, что Реал Сосьедад приобрел Арсена Захаряна летом 2023 года. "Баски" заплатили московскому Динамо за переход россиянина 13 миллионов евро.

В нынешнем сезоне игрок сборной России сыграл за Реал Сосьедад только 4 матча, забил 1 гол и отдал 1 ассист. В домашнем матче ЛЕ против Манчестер Юнайтед (1:1) Захарян не попал в заявку.