Российского боксера из спецподразделения "Ахмат" ликвидировали воины ВСУ

На войне в Украине погиб еще один "нейтральный" российский спортсмен. Кандидат в мастера спорта по боксу Владислав Юркевич подписал контракт с оккупационной армией и был успешно ликвидирован.

Российскому боксеру Владиславу Юркевичу было 22 года. Воины Вооруженных сил Украины ликвидировали захватчика 4 декабря 2024 года, пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал База украинского спорта.

Читайте также Украинские воины ликвидировали российского футбольного тренера

Что известно о "нейтральном" боксере

Владислав Юркевич занимался боксом в клубе "Боец" с 12 лет. Он входил в восьмерку лучших боксеров Сибири.

Юркевич был победителем первенства Иркутской области среди юношей, регионального первенства Российского студенческого спортивного союза. На его счету "серебро" первенства России и первенства Иркутской области среди юниоров.

Также ликвидированный "нейтральный" атлет был кандидатом в мастера спорта. Однако Юркевич решил покинуть занятия боксом и подписал контракт с российской захватнической армией.

По информации российских СМИ, оккупант служил в спецподразделении "Ахмат", который подчиняется самопровозглашенному лидеру Чечни Рамзану Кадырову.

В начале декабря украинские воины ликвидировали Юркевича на курском направлении. Боксера нокаутировали с помощью дрона-камикадзе.