Российского боксера из спецподразделения "Ахмат" ликвидировали воины ВСУ
На войне в Украине погиб еще один "нейтральный" российский спортсмен. Кандидат в мастера спорта по боксу Владислав Юркевич подписал контракт с оккупационной армией и был успешно ликвидирован.
Российскому боксеру Владиславу Юркевичу было 22 года. Воины Вооруженных сил Украины ликвидировали захватчика 4 декабря 2024 года, пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал База украинского спорта.
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Что известно о "нейтральном" боксере
Владислав Юркевич занимался боксом в клубе "Боец" с 12 лет. Он входил в восьмерку лучших боксеров Сибири.
Юркевич был победителем первенства Иркутской области среди юношей, регионального первенства Российского студенческого спортивного союза. На его счету "серебро" первенства России и первенства Иркутской области среди юниоров.
Также ликвидированный "нейтральный" атлет был кандидатом в мастера спорта. Однако Юркевич решил покинуть занятия боксом и подписал контракт с российской захватнической армией.
По информации российских СМИ, оккупант служил в спецподразделении "Ахмат", который подчиняется самопровозглашенному лидеру Чечни Рамзану Кадырову.
В начале декабря украинские воины ликвидировали Юркевича на курском направлении. Боксера нокаутировали с помощью дрона-камикадзе.