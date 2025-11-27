Повлияли новости о возможном мире: украинский дзюдоист прокомментировал допуск россиян
- Международная федерация дзюдо (IJF) позволила российским дзюдоистам выступать под своим флагом, что вызвало возмущение в Украине.
- Федерация дзюдо Украины готовит обращение к IJF в сотрудничестве с Минспортом и НОК, чтобы выразить несогласие с этим решением.
Российским дзюдоистам разрешили выступать на соревнованиях под своим флагом. Соответствующее позорное решение приняла Международная федерация дзюдо (IJF).
Чемпион Украины по дзюдо Артем Лесюк высказался о возвращении россиян к международным соревнованиям под их национальным флагом. Спортивные чиновники IJF могли принять решение под влиянием последних политических событий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Tribuna.com.
Читайте также Российские дзюдоисты будут выступать под своим флагом: появилась первая реакция Украины
Почему россиянам разрешили выступать под их флагом?
По мнению Лесюка, решение Международной федерации дзюдо (IJF) о допуске россиян появилось неожиданно. В то же время Европейский союз дзюдо демонстрирует полную солидарность с Украиной, ведь представители России и Беларуси отсутствовали на последних европейских соревнованиях. Однако мировая организация делает противоположные шаги.
Возможно, это решение было принято в связи с последними событиями в мире, в связи с новостями о возможном заключении мира и конец войны. Я не знаю как будет действовать руководство нашей страны и федерации, я такой информацией не владею,
– рассказал украинский дзюдоист.
Отметим, что так называемый мирный план из 28 пунктов появился на прошлой неделе. Сейчас представители Украины и США работают над согласованием позиций. А вот страна-агрессор не демонстрирует намерений завершать войну, шантажируя захватом новых территорий на востоке Украины.
Сейчас Федерация дзюдо Украины совместно с Минспортом и НОК готовят обращение к Международной федерации дзюдо.
Как россиян возвращали в дзюдо?
- Напомним, что после начала полномасштабной агрессии российских и белорусских атлетов отстранили от всех международных соревнований. Не стала исключением и Международная федерация дзюдо (IJF), где всегда было огромное влияние российского лобби.
- В апреле 2023 года россиянам и белорусам разрешили выступать в международных турнирах в нейтральном статусе – без национальной символики. Это произошло под влиянием печально известного решения Международного олимпийского комитета.
- После этого началось гибридное возвращение спортсменов страны-террористки. Международные организации начали закрывать глаза на собственные правила, допуская к соревнованиям атлетов, которые открыто поддерживают войну и представляют захватническую армию.
- 27 ноября 2025 года IJF официально разрешила выступать россиянам под их флагом, а до этого дала зеленый свет белорусам.