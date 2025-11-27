Российским дзюдоистам разрешили выступать на соревнованиях под своим флагом. Соответствующее позорное решение приняла Международная федерация дзюдо (IJF).

Чемпион Украины по дзюдо Артем Лесюк высказался о возвращении россиян к международным соревнованиям под их национальным флагом. Спортивные чиновники IJF могли принять решение под влиянием последних политических событий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Tribuna.com.

Почему россиянам разрешили выступать под их флагом?

По мнению Лесюка, решение Международной федерации дзюдо (IJF) о допуске россиян появилось неожиданно. В то же время Европейский союз дзюдо демонстрирует полную солидарность с Украиной, ведь представители России и Беларуси отсутствовали на последних европейских соревнованиях. Однако мировая организация делает противоположные шаги.

Возможно, это решение было принято в связи с последними событиями в мире, в связи с новостями о возможном заключении мира и конец войны. Я не знаю как будет действовать руководство нашей страны и федерации, я такой информацией не владею,

– рассказал украинский дзюдоист.

Отметим, что так называемый мирный план из 28 пунктов появился на прошлой неделе. Сейчас представители Украины и США работают над согласованием позиций. А вот страна-агрессор не демонстрирует намерений завершать войну, шантажируя захватом новых территорий на востоке Украины.

Сейчас Федерация дзюдо Украины совместно с Минспортом и НОК готовят обращение к Международной федерации дзюдо.

Как россиян возвращали в дзюдо?