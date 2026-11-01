Уволился из армейского клуба, но побывал на Z-концерте: олимпийскому чемпиону из России прилетела карма

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга не намерена предоставлять российскому лыжнику Александру Большунову нейтральный статус. Без него он не сможет выступать на международных соревнованиях в сезоне 2026/27.

Об этом сообщают российские СМИ. Следует отметить, что он выступал за российский армейский клуб ЦСКА, а также участвовал в пропутинских митингах в 2022 году.

Что известно по делу Большунова

Алексею Большунову предложили отложить возвращение до следующего сезона. Он уже уволился из ЦСКА, который является ведомственным клубом российских силовых структур. Это было обязательным условием для получения нейтрального статуса и допуска к международным соревнованиям.

Российские лыжники не участвуют в международных соревнованиях с 2022 года. Однако в сезоне 2026/27 федерация лыжного спорта и сноуборда планирует допустить россиян в нейтральном статусе после проверки их на соответствие установленным критериям.

Большунов уже пытался получить нейтральный статус, но получил отказ. Одним из препятствий, очевидно, стала его связь с российским армейским клубом ЦСКА. Из этой организации спортсмен уволился, чтобы получить допуск к международным соревнованиям. Однако этого шага оказалось недостаточно, поскольку международная федерация проверяет не только текущую, но и предыдущую деятельность спортсменов.

Лыжник же в марте 2022 года участвовал в пропутинском митинге на Лужниках. Сам спортсмен появился на публике с логотипом Z на груди. Интересно, что ради участия в этом Z-маскараде лыжник пропустил одну из гонок внутренних соревнований.

После его появления на пропагандистском мероприятии от сотрудничества со спортсменом начали отказываться международные спонсоры. Сам Большунов является одним из самых титулованных российских лыжников, который в 2022 году, в частности, завоевал 3 золотые медали на Олимпиаде в Пекине.

Ранее на решение международной федерации лыжного спорта и сноуборда допускать российских спортсменов к соревнованиям отреагировали в Норвегии. Там призвали правительство не пускать представителей страны-агрессора в страну на один из этапов Кубка мира.

А недавно произошел еще один инцидент с возвращением российских хоккеистов на международные турниры. Украина оказалась под реальной угрозой после такого решения.