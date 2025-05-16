Россиян и белорусов не вернут к баскетбольным соревнованиям

Центральный совет ФИБА принял решение не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям по баскетболу. Им продлили срок отстранения.

С началом полномасштабной войны в Украине национальные команды России и Беларуси получили бан от ФИБА. Благодаря этому атлетам враждебных стран запрещено участвовать в международных соревнованиях по баскетболу.

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Турниры останутся под запретом

Во время заседания Центрального совета ФИБА было решено продлить срок отстранения российских и белорусских команд от участия во всех соревнованиях под эгидой ассоциации, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу ФИБА.

Отстранение пока продлено до августа 2025 года. Ожидается, что в конце лета на заседании исполнительного комитета командам запретят участие в международных соревнованиях еще год еще год.

Отметим, что в 2025-м году состоятся мужской чемпионат Европы по баскетболу, квалификационные турниры к женскому чемпионату мира-2026 и Кубок мира 3×3.