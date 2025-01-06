Европейский гранд следит за украинским вратарем из УПЛ

В начале января открылось трансферное окно в большинстве стран мира. Немало украинских футболистов привлекают внимание европейских клубов и уже вскоре могут состояться первые переходы.

Одним из тех, за кем внимательно следят, является вратарь киевского Динамо Руслан Нещерет, сообщает 24 Канал со ссылкой на инсайдера Дина Джеймса. Несмотря на малое количество игровой практики, он привлек внимание к себе клуба АПЛ, за который уже выступает украинец.

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Кто интересуется Нещеретом

Речь идет о лондонском Арсенале Александра Зинченко. Английский гранд хочет пополнить свой состав молодым вратарем на перспективу.

Сейчас между клубами переговоры не ведутся. Однако скауты внимательно изучают информацию об украинце.

Кроме 22-летнего динамовца в сфере интересов "канониров" также находится запасной голкипер лиссабонской Бенфики Самуэл Соареш, который проиграл конкуренцию Анатолию Трубину. Отмечается, что лондонцы в последние недели уже обращались к вратарю "орлов".

Справка. В сезоне-2024/2025 Руслан Нещерет провел всего три матча за "бело-синих", в каждом из которых пропустил по одному голу. Его действующее соглашение с киевлянами рассчитано до конца 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в полтора миллиона евро.

Напомним, что накануне Динамо отправилось на тренировочный сбор в Турцию. В делегации было пять вратарей, среди которых и Руслан Нещерет.