Новый вожак стаи: Ротань стал главным тренером Полесья

Житомирское Полесье объявило имя главного тренера команды. Свору "волков" в новом сезоне возглавит экс-тренер молодежной сборной Украины и Александрии Руслан Ротань.

Руслан Ротань официально возглавил житомирское Полесье. 43-летний наставник подписал контракт сроком на три года, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Руслан Ротань – новый тренер Полесья

В ходе тренерской карьеры Руслан Петрович возглавлял молодежную сборную Украины, которую вывел в полуфинал Евро-2023. Под его руководством "сине-желтые" впервые в истории получили путевку на Олимпийские игры. Молодой тренер даже успел поруководить национальной сборной Украины в матче отбора на взрослое Евро-2024 против Англии.

На клубном уровне Ротань тренировал Александрию. В сезоне-2024/25 его подопечные сражались за чемпионство и в итоге впервые в истории клуба завоевали серебряные награды.

Руководство житомирских "волков" связывает большие надежды с приходом Руслана Петровича.

ФК Полесья поздравляет Руслана Ротаня с началом нашего общего пути. Верим, что вместе мы достигнем наиболее амбициозных целей, как на внутренней, так и на международной аренах,

– говорится в заявлении клуба.

Напомним, что в этой должности Руслан Ротань заменил Имада Ашура, которого отправили в отставку за два тура до завершения чемпионата. В двух последних поединках сезона-2024/25 действиями житомирян руководил исполняющий обязанности Александр Максимов.

В итоге "волки" завершили чемпионат на четвертом месте и завоевали путевку в Лигу конференций.