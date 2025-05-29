Новый вожак стаи: Ротань стал главным тренером Полесья
Житомирское Полесье объявило имя главного тренера команды. Свору "волков" в новом сезоне возглавит экс-тренер молодежной сборной Украины и Александрии Руслан Ротань.
Руслан Ротань официально возглавил житомирское Полесье. 43-летний наставник подписал контракт сроком на три года, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу клуба.
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Руслан Ротань – новый тренер Полесья
В ходе тренерской карьеры Руслан Петрович возглавлял молодежную сборную Украины, которую вывел в полуфинал Евро-2023. Под его руководством "сине-желтые" впервые в истории получили путевку на Олимпийские игры. Молодой тренер даже успел поруководить национальной сборной Украины в матче отбора на взрослое Евро-2024 против Англии.
На клубном уровне Ротань тренировал Александрию. В сезоне-2024/25 его подопечные сражались за чемпионство и в итоге впервые в истории клуба завоевали серебряные награды.
Руководство житомирских "волков" связывает большие надежды с приходом Руслана Петровича.
ФК Полесья поздравляет Руслана Ротаня с началом нашего общего пути. Верим, что вместе мы достигнем наиболее амбициозных целей, как на внутренней, так и на международной аренах,
– говорится в заявлении клуба.
Напомним, что в этой должности Руслан Ротань заменил Имада Ашура, которого отправили в отставку за два тура до завершения чемпионата. В двух последних поединках сезона-2024/25 действиями житомирян руководил исполняющий обязанности Александр Максимов.
В итоге "волки" завершили чемпионат на четвертом месте и завоевали путевку в Лигу конференций.