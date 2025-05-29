Ротань может заменить россиянина во главе иностранного клуба: стороны провели переговоры

Руслан Ротань покинул Александрию после завершения сезона 2024/2025. Теперь бывший тренер "горожан" готов принять новый вызов в своей карьере.

Главным претендентом на Руслана Ротаня является житомирское Полесье. Однако стало известно, что украинский специалист провел переговоры с другим клубом, сообщает 24 канал со ссылкой на ТаТоТаке.

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С кем встречался Ротань

По информации источника, Руслан Петрович посетил Баку. Как известно, украинский специалист встречался с руководством клуба Сабах.

Ротаня рассматривают на замену нынешнему главному тренеру. Сейчас команду возглавляет россиянин Василий Березуцкий.

В сезоне 2024/2025 Сабах занял пятое место в Азербайджанской футбольной премьер-лиге. 31 мая команда сыграет в финале Кубка страны против Карабаха.

К слову. Руслан Ротань должен провести встречу с президентом житомирского Полесья Геннадием Буткевичем.

Напомним, что Руслан Ротань привел Александрию к историческому "серебру" в чемпионате Украины. Благодаря этому достижению "горожане" сыграют в еврокубке в следующем сезоне.