Такого стадиона мир еще не видел: как будет выглядеть самая большая спортивная арена
- В Ханое, столице Вьетнама, начато строительство стадиона "Trong Dong", который станет крупнейшим в мире, вмещая 135 000 зрителей, его планируют открыть в 2028 году.
- Стадион будет мультифункциональным комплексом с раздвижной крышей, предназначенным для проведения футбольных матчей, концертов и других событий в течение всего года.
Во Вьетнаме начали строительство арены, которая сможет разместить рекордное количество зрителей. Стадион под названием "Trong Dong" должен удивить масштабом и дизайном, а его открытие запланировано на 2028 год.
Новая арена станет не просто спортивным объектом, а мультифункциональным комплексом для футбола, концертов и масштабных событий. По сообщению BeinSport, в проекте предусмотрены инновационные элементы, такие как раздвижная крыша для использования в течение целого года.
Смотрите также Живые шахматы, финалы престижных соревнований и дебаты Зеленского: "Олимпийскому" исполнилось 100 лет
Что известно о гигантском стадионе?
В столице Вьетнама Ханое начато строительство стадиона, который после сдачи в эксплуатацию станет крупнейшим в мире по вместимости. Арена рассчитана примерно на 135 000 зрителей, что превышает нынешнего рекордсмена – "Стадион 1 Мая" в Северной Корее (примерно 130 000 мест).
Стадион превысит не только текущих лидеров, но и проектируемые большие арены, которые планировали возводить в разных странах.
"Trong Dong" получит раздвижную крышу, что позволит проводить не только футбольные матчи, но и концерты, культурные мероприятия и другие события круглый год.
Такой вид будет иметь самая большая арена/Фото vietnam.vn
Идея, содержание и влияние
Проект предусматривает современный дизайн и технологические решения, которые делают арену не просто спортивным сооружением, а масштабным центром развлечений и массовых мероприятий, пишет vietnam.vn.
Строительство такого огромного спорткомплекса призвано укрепить статус Вьетнама как потенциального хозяина крупных международных событий – от статусных футбольных матчей до Олимпийских игр.
Проект также предусматривает использование современных технологий и инфраструктуры, которые должны поднять уровень спортивных мероприятий в стране.
Что известно о спорте во Вьетнаме?
- Сборная Вьетнама по футболу занимает 111 место в рейтинге ФИФА.
- На летних Олимпийских играх представитель Вьетнама однажды выиграл золотую медаль – в стрельбе из пневматического пистолета на Играх в Рио-2016.
- Ни разу эта страна не была представлена в зимних Олимпиадах.