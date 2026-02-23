Такого стадиона мир еще не видел: как будет выглядеть самая большая спортивная арена

Во Вьетнаме начали строительство арены, которая сможет разместить рекордное количество зрителей. Стадион под названием "Trong Dong" должен удивить масштабом и дизайном, а его открытие запланировано на 2028 год.

Новая арена станет не просто спортивным объектом, а мультифункциональным комплексом для футбола, концертов и масштабных событий. По сообщению BeinSport, в проекте предусмотрены инновационные элементы, такие как раздвижная крыша для использования в течение целого года.

Что известно о гигантском стадионе?

В столице Вьетнама Ханое начато строительство стадиона, который после сдачи в эксплуатацию станет крупнейшим в мире по вместимости. Арена рассчитана примерно на 135 000 зрителей, что превышает нынешнего рекордсмена – "Стадион 1 Мая" в Северной Корее (примерно 130 000 мест).

Стадион превысит не только текущих лидеров, но и проектируемые большие арены, которые планировали возводить в разных странах.

"Trong Dong" получит раздвижную крышу, что позволит проводить не только футбольные матчи, но и концерты, культурные мероприятия и другие события круглый год.



Такой вид будет иметь самая большая арена/Фото vietnam.vn

Идея, содержание и влияние

Проект предусматривает современный дизайн и технологические решения, которые делают арену не просто спортивным сооружением, а масштабным центром развлечений и массовых мероприятий, пишет vietnam.vn.

Строительство такого огромного спорткомплекса призвано укрепить статус Вьетнама как потенциального хозяина крупных международных событий – от статусных футбольных матчей до Олимпийских игр.

Проект также предусматривает использование современных технологий и инфраструктуры, которые должны поднять уровень спортивных мероприятий в стране.

Что известно о спорте во Вьетнаме?