Самый пожилой тренер мира завершил карьеру: он выходил в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Южной Африки осталась без главного тренера, бельгийца Уго Броса. Он решил завершить свою карьеру в футбольном тренерстве.

Одна из главных сенсаций чемпионата мира, сборная ЮАР, теперь будет искать нового тренера. Нидерландец Уго Брос завершил карьеру, сообщила Южноафриканская футбольная ассоциация.

Почему стороны не продлили сотрудничество

Сообщается, что функционеры африканской страны хотели оставить тренера во главе команды, однако 74-летний специалист отказался из-за возраста и семейных обстоятельств.

Мое длительное отсутствие рядом с семьей и моменты одиночества в Южной Африке заставили меня принять это сложное решение. Квалификация на чемпионат мира спустя 40 лет после моего участия в нем в 1986 году в качестве игрока сборной Бельгии замкнула круг,

– заявил Брос.

На чемпионате мира-2026 сборная ЮАР выступала в группе А, где уступила Мексике (0:2), сыграла вничью с Чехией (1:1) и одержала победу над Южной Кореей (1:0).

Стадию плей-офф команда Броса завершила после матча с Канадой – 0:1. В этом матче бельгиец стал самым пожилым главным тренером среди участников чемпионата мира. В тот день Бросу было 74 года и 79 дней. Еще до ЧМ он отмечал, что хочет завершить карьеру.

Сборную ЮАР он возглавлял с 2021 года с небольшим перерывом. В 2023 году под его руководством национальная команда этой страны завоевала бронзовые медали Кубка африканских наций.

Что дальше для ЮАР

У руководителей местной ассоциации есть чуть меньше двух месяцев на то, чтобы найти нового наставника для своих футболистов. В конце сентября на "черном континенте" стартует отбор к КАН-2027, который летом следующего года примут Кения, Танзания и Уганда.

Свой путь в квалификации ЮАР начнет с матчей против Гвинеи и Эритреи.