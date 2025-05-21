Как технологии трансформируют спорт: FAVBET Tech на SBC Summit Ukraine 2025

SBC Summit Ukraine 2025 стал крупнейшим отраслевым событием года, собрав почти 700 участников и более 50 спикеров из разных сфер от спортивного бизнеса до технологий, медиа и общественного сектора. Участники обсуждали вызовы спортивного маркетинга, изменения в отношении к брендам, интеграцию технологий, рост влияния аналитики и роль социальной ответственности в продвижении спортивных проектов.

FAVBET Tech стал технологическим партнером саммита и принял участие в ключевой дискуссионной панели "Tech & Move: как инновации ускоряют спорт". Во время панели представители индустрии говорили о практическом применении технологий в спорте – от повышения эффективности тренировок до создания новых форматов взаимодействия с болельщиками.

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Фото SBC Summit Ukraine 2025



Фото SBC Summit Ukraine 2025

Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech, поделился опытом команды в создании математических моделей прогнозирования спортивных событий и интеграции технологических решений в продукты компании. "Спорт становится максимально технологичным, и задача сейчас – найти лучший баланс между желанием внедрять как можно больше инноваций и поиском действительно эффективных решений", – отметил Артем Скрипник.

Фото SBC Summit Ukraine 2025

Ксения Тюрикова, директор по коммуникациям группы компаний FAVBET, сосредоточилась на теме социальной роли бизнеса в спорте. Она рассказала о проектах Favbet Foundation, которые охватывают обучение домедицинской помощи для спортсменов, поддержку ветеранских инициатив и проведение ИТ-программ для детей.

В рамках совместного проекта Favbet Foundation и FAST уже более 200 украинских олимпийцев и тренеров научились действовать в критических ситуациях. В течение года мы планируем охватить обучением еще 1800 представителей спортивного сообщества. Это навыки остановки кровотечений, реанимации, помощи при обмороке – все, что способно спасти жизнь,

– прокомментировала Ксения Тюрикова.



Фото SBC Summit Ukraine 2025

На саммите также выступил Денис Якимов, директор по маркетингу FAVBET, который рассказал о трансформации опыта фанатов в цифровую эпоху – через мобильные платформы, развлекательные решения и персонализированный контент. По его словам, именно на пересечении технологий и креатива рождаются форматы, формирующие новое поколение болельщиков.



Фото SBC Summit Ukraine 2025

SBC Summit Ukraine 2025 продемонстрировал, что будущее спортивного маркетинга формируется уже сегодня – благодаря технологиям, открытости к изменениям и вниманию к социальному контексту. FAVBET Tech, как технологический партнер мероприятия, последовательно интегрирует эти принципы в собственные продукты, поддерживая развитие спортивной индустрии в Украине.