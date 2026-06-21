Молятся по 5 раз в день и спят до обеда: какая сборная поразила своим режимом на ЧМ-2026

Сборная Ирака живет по особому графику даже во время чемпионата мира-2026. Тренер команды рассказал, почему футболисты ложатся спать в три часа ночи и не тренируются утром.

Подготовка национальных команд к матчам чемпионата мира обычно проходит в строгом режиме. Однако в сборной Ирака тренерский штаб вынужден учитывать культурные и религиозные особенности футболистов, пишет L'Equipe.

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Как готовится к матчам ЧМ-2026 сборная Ирака?

Главный тренер сборной Ирака Грэм Арнольд поделился необычными подробностями работы с командой. Австралийский специалист признался, что перед началом полноценной работы провел около восьми месяцев в Багдаде, чтобы лучше понять страну и ее традиции.

По словам Арнольда, он быстро осознал, что не может работать со сборной по стандартам, привычным для европейского или австралийского футбола. Тренер рассказал, что игроки молятся пять раз в день, поэтому ни одно занятие не назначается на это время.

Кроме того, команда живет по необычному расписанию. Большинство футболистов ложатся спать около третьего часа ночи и просыпаются только в 11 утра. Именно поэтому утренние тренировки в сборной Ирака практически не проводятся.

Особенности иракской культуры

Арнольд подчеркнул, что ключом к успеху стало уважение к местной культуре. Наставник убежден, что тренер должен адаптироваться к команде, а не пытаться изменить её образ жизни.

Мне нужно было учиться у них, а не наоборот,

– отметил специалист.

Больше всего же его удивила дисциплина иракских футболистов, которая, по словам тренера, находится на очень высоком уровне.

Впрочем, пока что нестандартный подход не помогает команде на чемпионате мира-2026. В первом туре группового этапа Ирак потерпел разгромное поражение от Норвегии со счётом 1:4 и оказался на последнем месте в своей группе.

Следующий матч на чемпионате мира иракцы проведут 23 июня в полночь по киевскому времени — соперником станет Франция. Кстати, этот матч может не состояться в назначенное время из-за неблагоприятных погодных условий.