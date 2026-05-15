Позор от УЕФА: Латвию наказали за отказ играть против Беларуси

Сейчас продолжается квалификационный этап отбора на Евро-2027 среди юношеских сборных U-19. Участие в нем принимает и сборная Латвии.

Она оказалась в группе вместе с Беларусью, Сан-Марино и Словакией. Первый матч латвийская команда должна была провести против Беларуси, сообщает 24 Канал.

Смотрите также МОК вернул Беларусь в большой спорт: со страны сняты санкции

Что произошло со сборной Латвии U-19?

Сборная Латвии U-19 получила техническое поражение 0:3 за отказ выходить на поле против команды Беларуси. Матч группового этапа отбора Лиги B на Евро-2027 U-19 должен был состояться в пятницу, 15 мая, в Сан-Марино.

Латвийская футбольная федерация заранее предупредила УЕФА о принципиальной позиции не играть против белорусов из-за текущих политических условий.

При нынешних условиях латвийская команда этот матч не сыграет,

– написали в заявлении.

Официальный сайт УЕФА уже зафиксировал технический результат в пользу Беларуси.

Это первый случай в мужском футболе с 2022 года, когда европейская сборная получила техническое поражение из-за бойкота матча со страной-агрессором или ее партнером.

Что известно о Евро-2027 среди сборных U-19?

Финальный этап чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет в 2027 году запланирован на лето и пройдет в Чехии, которая официально получила статус хозяина турнира. Сначала организацию соревнований было поручено Израилю, однако УЕФА изменила место проведения из-за вопросов безопасности.

В финальной стадии выступят восемь команд: сборная Чехии как хозяин и еще семь национальных команд, которые пройдут квалификацию.

Сборная Украины под руководством Александра Сытника стартовала в отборочном цикле в элитном дивизионе – Лиге А (группа А3, где ее соперниками являются Чехия, Финляндия и Эстония).