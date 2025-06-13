Российский тренер может стать наставником европейской сборной – СМИ

Сборная Польши со скандалом уволила Михала Пробежа с должности главного тренера. Теперь "орлы" ищут нового специалиста, который возглавит национальную команду.

"Бело-красные" рассматривают несколько вариантов на роль главного тренера. Среди претендентов российский тренер, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Кто может возглавить сборную Польши

По имеющейся информации, Польский футбольный союз рассматривает на должность главного тренера сборной Станислава Черчесова. Имена других кандидатов на роль наставника "орлов" неизвестны.

Петр Куча считает, что вероятность назначения российского тренера рулевым "бело-красных" крайне мала. Польский журналист из издания 400mm также отметил, что подобное решение вызывает резонанс в Польше на фоне войны в Украине.

Подобное назначение в современных реалиях просто невозможно, никто не поймет, что сборную Польши будет тренировать россиянин,

– заявил Куча.

Напомним, что Станислав Черчесов работал в Польше в сезоне 2015/2016. Тогда россиянин стал чемпионом страны, тренируя варшавскую Легию.

Сейчас Станислав Черчесов находится без места работы. Последним местом работы россиянина была сборную Казахстана, где специалист попал в языковой скандал из-за своей нелепой шутки.