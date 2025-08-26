Головная боль Реброва: экс-тренер сборной Украины дал тревожный прогноз на квалификацию ЧМ-2026
- Мирон Маркевич высказался относительно выступления сборной Украины в квалификации ЧМ-2026.
- Сборная Украины будет соревноваться в группе D против Франции, Исландии и Азербайджана.
Мирон Маркевич назвал главную проблему сборной Украины перед стартом квалификации на чемпионат мира. Опытный наставник обеспокоен малой игровой практикой легионеров.
Сборная Украины по футболу готовится к старту в квалификации к чемпионату мира-2026. Накануне матчей отбора эксперты сохраняют сдержанный оптимизм относительно перспектив "сине-желтых", сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.
Что сказал Маркевич?
Свой прогноз относительно выступлений национальной команды высказал бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич. Опытный экс-наставник Карпат, Металлиста и Днепра считает, что подопечным Реброва по силам занять место в топ-2.
"Сейчас только Илья Забарный и Егор Ярмолюк не обделены игровой практикой среди легионеров. Будем надеяться, что это не станет препятствием в выступлениях национальной команды. У Сергея Реброва есть головная боль, но хочется верить, что футболисты проявят характер и как минимум одну из двух игр сентября они выиграют".
Надо принести хоть какую-то радость своим соотечественникам в такое нелегкое для страны время. Нужно выбросить из головы весь негатив и бороться за попадание на чемпионат мира. Я не вижу каких-то особых проблем, чтобы занять как минимум второе место в своей отборочной группе,
– считает Мирон Маркевич.
Напомним, что Украина попала в отборочную группу D, где будет играть против Франции, Исландии и Азербайджана. Календарь матчей "сине-желтых" выглядит следующим образом:
- 5 сентября. Украина – Франция
- 9 сентября. Азербайджан – Украина
- 10 октября. Исландия – Украина
- 13 октября. Украина – Азербайджан
- 13 ноября. Франция – Украина
- 16 ноября. Украина – Исландия
Победитель квартета напрямую попадет на чемпионат мира, который состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В свою очередь команда со второго места будет играть в стыковых матчах за выход на Мундиаль.