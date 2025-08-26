Мирон Маркевич назвал главную проблему сборной Украины перед стартом квалификации на чемпионат мира. Опытный наставник обеспокоен малой игровой практикой легионеров.

Сборная Украины по футболу готовится к старту в квалификации к чемпионату мира-2026. Накануне матчей отбора эксперты сохраняют сдержанный оптимизм относительно перспектив "сине-желтых", сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

Что сказал Маркевич?

Свой прогноз относительно выступлений национальной команды высказал бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич. Опытный экс-наставник Карпат, Металлиста и Днепра считает, что подопечным Реброва по силам занять место в топ-2.

"Сейчас только Илья Забарный и Егор Ярмолюк не обделены игровой практикой среди легионеров. Будем надеяться, что это не станет препятствием в выступлениях национальной команды. У Сергея Реброва есть головная боль, но хочется верить, что футболисты проявят характер и как минимум одну из двух игр сентября они выиграют".

Надо принести хоть какую-то радость своим соотечественникам в такое нелегкое для страны время. Нужно выбросить из головы весь негатив и бороться за попадание на чемпионат мира. Я не вижу каких-то особых проблем, чтобы занять как минимум второе место в своей отборочной группе,

– считает Мирон Маркевич.

Напомним, что Украина попала в отборочную группу D, где будет играть против Франции, Исландии и Азербайджана. Календарь матчей "сине-желтых" выглядит следующим образом:

5 сентября . Украина – Франция

. Украина – Франция 9 сентября . Азербайджан – Украина

. Азербайджан – Украина 10 октября . Исландия – Украина

. Исландия – Украина 13 октября . Украина – Азербайджан

. Украина – Азербайджан 13 ноября . Франция – Украина

. Франция – Украина 16 ноября. Украина – Исландия

Победитель квартета напрямую попадет на чемпионат мира, который состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В свою очередь команда со второго места будет играть в стыковых матчах за выход на Мундиаль.