26 августа, 12:04
Головная боль Реброва: экс-тренер сборной Украины дал тревожный прогноз на квалификацию ЧМ-2026

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • Мирон Маркевич высказался относительно выступления сборной Украины в квалификации ЧМ-2026.
  • Сборная Украины будет соревноваться в группе D против Франции, Исландии и Азербайджана.

Мирон Маркевич назвал главную проблему сборной Украины перед стартом квалификации на чемпионат мира. Опытный наставник обеспокоен малой игровой практикой легионеров.

Сборная Украины по футболу готовится к старту в квалификации к чемпионату мира-2026. Накануне матчей отбора эксперты сохраняют сдержанный оптимизм относительно перспектив "сине-желтых", сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

Что сказал Маркевич?

Свой прогноз относительно выступлений национальной команды высказал бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич. Опытный экс-наставник Карпат, Металлиста и Днепра считает, что подопечным Реброва по силам занять место в топ-2.

"Сейчас только Илья Забарный и Егор Ярмолюк не обделены игровой практикой среди легионеров. Будем надеяться, что это не станет препятствием в выступлениях национальной команды. У Сергея Реброва есть головная боль, но хочется верить, что футболисты проявят характер и как минимум одну из двух игр сентября они выиграют".

Надо принести хоть какую-то радость своим соотечественникам в такое нелегкое для страны время. Нужно выбросить из головы весь негатив и бороться за попадание на чемпионат мира. Я не вижу каких-то особых проблем, чтобы занять как минимум второе место в своей отборочной группе,
– считает Мирон Маркевич.

Напомним, что Украина попала в отборочную группу D, где будет играть против Франции, Исландии и Азербайджана. Календарь матчей "сине-желтых" выглядит следующим образом:

  • 5 сентября. Украина – Франция
  • 9 сентября. Азербайджан – Украина
  • 10 октября. Исландия – Украина
  • 13 октября. Украина – Азербайджан
  • 13 ноября. Франция – Украина
  • 16 ноября. Украина – Исландия

Победитель квартета напрямую попадет на чемпионат мира, который состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В свою очередь команда со второго места будет играть в стыковых матчах за выход на Мундиаль.