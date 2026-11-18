Футболист канадского ФК "Монреаль" Геннадий Синчук впервые вышел в стартовом составе взрослой сборной Украины. Вингер внес свой вклад в победу команды Андреа Мальдеры над Грузией.

Во вторник, 17 ноября, Синчук провел на поле 64 минуты. О своем участии в заключительном матче сборной Украины в 2026 году футболист рассказал в эксклюзивном комментарии для 24 Канала.

Что сказал Синчук о игре против Грузии

По словам футболиста, он обрадовался возможности проявить себя, но еще большее удовольствие ему доставил итоговый результат в матче с Грузией (1:0).

Не волновался, были положительные эмоции и мотивация. Мы выиграли, взяли три очка. Самое главное, что подарили победу болельщикам. Так, у меня были свои моменты, я должен был забить, хотел забить. Но самое важное – это три очка,

– сказал Синчук.

Также 20-летний вингер рассказал о том, как ему даются долгие переезды из Северной Америки в Европу, где он защищает "сине-желтые" цвета.

Нужно адаптироваться в первые 3-4 дня. Так, это очень сложно. Но когда уже адаптируешься – все нормально,

– добавил футболист.

Геннадий Синчук получил оценку 6,6 от статистического портала SofaScore. Матч Лиги наций против Грузии стал для него третьим в составе сборной Украины. Сейчас игрок правого фланга атаки ожидает своего первого результативного выступления в команде Мальдеры.

Что дальше для сборной Украины

Наша команда заняла третье место в группе Дивизиона B и сохранила место в лиге. Третьи места в группах Лиги B защищены от вылета: команды просто остаются в том же дивизионе. А последнее место не означает понижение в Лигу С – будут сыграны стыковые матчи с командами, занявшими там вторые позиции.

Кроме того, успешное выступление в Лиге наций дало бы возможность квалифицироваться на чемпионаты Европы в случае неудачного отборочного цикла.

Уже 6 декабря состоится жеребьевка отборочного этапа к Евро-2028, а футбольные баталии в квалификации начнутся весной следующего года.