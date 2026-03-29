Первая медаль за год: Украина сенсационно выиграла "золото" Кубка мира по артистическому плаванию
Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала первую за год медаль на этапе Кубка мира в Париже. Обновленный состав команды сразу принес "золото" в командной акробатической программе.
Украинки завершали выступления на французском этапе соревнований в командных стартах. Именно этот финал стал самым успешным для синхронисток в сезоне и принес им победу над главными конкурентками, пишет "Суспільне Спорт".
Как выступила Украина?
В финале соревнований по акробатическим группам сборная Украины набрала 212.4735 балла, что позволило ей опередить Италию и Израиль и получить золотую медаль.
Украинская команда получила одну из самых высоких оценок за сложность программы, а также лучший балл за выполнение, что стало решающим в борьбе за первое место.
Первая награда за год и успех обновленного состава
Эта победа стала для Украины первой медалью на уровне Кубка мира по артистическому плаванию за последний год. Последний раз украинки поднимались на подиум в апреле 2025 года на этапе в Египте.
В Париже команда выступала частично обновленным составом, в который вошли сестры Мария и Ульяна Гринишины, Владислава Кочерба, Елизавета Лымарь, Дарья Мошинская, Амелия Волынская, Мария Зачепа и Мария Здоровцова.
Украинские синхронистки с золотыми наградами/ Фото с фейсбук-страницы Федерации синхронного плавания Украины
Следующий этап Кубка мира состоится 1–3 мая в китайском Сиане, где украинки попытаются закрепить успех и продолжить медальную серию.