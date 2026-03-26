В лагере сборной Украины заметили надпись на русском языке

В четверг, 26 марта, состоится отборочный матч на чемпионат мира 2026 года между сборными Украины и Швеции. Кроме приятного ожидания игры, произошел и неприятный инцидент, связанный с главной командой страны.

В видео ютуб-канала "Трендец", посвященном сборной Украины, показывали тренировочную базу команды. Внимательные зрители заметили там надпись на русском языке. Какая надпись была замечена на базе сборной Украины? Во время экскурсии по базе, в комнате с формами и фитнес-комплектами была замечена табличка с надписью "фитнесс". Фанаты и пользователи соцсетей были удивлены надписью. Надпись "фитнесс" на тренировочной базе сборной Украины / Фото скриншот с ютуб-канала "Трендец" Что известно о матче Украина – Швеция? Полуфинальный матч плей-офф отбора на чемпионат мира-2026 между сборными Украины и Швеции состоится 26 марта в 21:45 по киевскому времени на стадионе "Сьютат де Валенсия" в Валенсии. Победитель этого поединка выйдет в финал плей-офф и будет бороться за путевку на мундиаль.

Трансляцию в Украине будет транслироваться в Украине, а судейскую бригаду возглавит арбитр из Португалии.