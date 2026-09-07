У Мальдери возникли проблемы с составом перед официальным дебютом в сборной Украины

В конце сентября и в начале октября сборная Украины по футболу сыграет сразу четыре матча Лиги Наций, которые станут первыми официальными матчами для нового тренера Андреа Мальдери. У итальянского специалиста немало головной боли по поводу формирования состава команды.

Немало игроков основной команды неудачно начали клубный сезон: не получают игровой практики, находятся в лазарете или не демонстрируют убедительный футбол. 24 Канал разбирался в кадровых проблемах сборной Украины.

Трубин оказался в ситуации Лунина

Если в прошлом сезоне статус "номера один" в сборной Украины не вызывал никаких сомнений, то ситуация в португальской "Бенфике" все испортила. Новый тренер лиссабонцев Марку Сильва неожиданно отправил Анатолия Трубина на скамейку запасных. Кроме двух матчей квалификации Лиги чемпионов, украинец в этом сезоне не выходил на поле.

Также до сих пор без игровой практики остается Андрей Лунин, который неплохо провел предсезонную подготовку, но все равно не смог изменить ситуацию с железным местом Тибо Куртуа в стартовом составе, когда бельгиец не травмирован.

В таких условиях свой шанс может получить Дмитрий Ризник из "Шахтера". Также нельзя исключать возвращение в сборную Георгия Бущана – особенно на фоне травмы Евгения Волинца, который присоединялся к основной команде в статусе третьего-четвертого вратаря.

Эпидемия травм в обороне

Прямо сейчас в сборной фактически нет здорового правого защитника: Ефим Конопля и Александр Тимчик лечат травмы.

Также проблемы и на левом фланге: Борис Крушинский и Константин Вивчаренко не смогут подстраховать Виталия Николенко из-за травм.

В центре тоже не обходится без проблем: Максим Таловеров в "Сток Сити" сидит без практики, а Арсений Батагов так и не восстановился в "Трабзонспоре".

Звезды полузащиты не впечатляют

Руслан Малиновский сменил Серию А на турецкую Суперлигу – и дела у него в "Трабзонспоре" пока идут не слишком хорошо. Особенно много критики полузащитник получил после красной карточки, полученной в матче квалификации Лиги Европы.

Александр Зинченко пока вообще не избавился от статуса свободного агента, да и даже при наличии действующего контракта возвращаться на поле ему рано: продолжается восстановление после разрыва крестообразной связки.

Егор Ярмолюк больше не считается в "Брентфорде" игроком основного состава. Клуб к тому же приобрел летом на его позицию конкурента в лице Мамаду Сангаре.

Георгий Судаков вроде бы и пользуется доверием тренера "Бенфики", но имеет на счету лишь одно результативное действие и разгромную прессу в Португалии. Психологические проблемы полузащитника, похоже, никуда не делись.

Артем Бондаренко на свою голову перешел в "Аль-Ахли", где болельщики устроили ему ужасный прием. Эмоциональный фон у игрока явно не самый лучший.

Лучший бомбардир без клуба

Лучший голеадор сборной Украины в 2025 году Алексей Гуцуляк уже не является футболистом "Полесья", но и новую команду так и не нашел. Из-за этого вингер теряет время и игровую форму.

Виктор Цыганков летом испытывал проблемы с уходом из "Жироны", поэтому фактически пропустил весь цикл подготовки к сезону. В "Аяксе" ему приходится набирать форму в ускоренном темпе.

Михаил Мудрик наконец-то доступен для сборной, но понятно, что полтора года дисквалификации не могли не сказаться на вингере. Талант никуда не делся, но вернуться к прежней форме будет непросто.

Нападающие "штормят" в клубах

Владислав Ванат, как и Виктор Цыганков, хотел уйти из "Жироны" после вылета в Сегунду, но был вынужден остаться. Несмотря на конфликт, он уже выходил на поле во втором по силе дивизионе Испании.

Роман Яремчук оказался не нужен "Олимпиакосу", а новую команду так и не нашел. В топ-лигу нападающий уже точно не перейдет, но шанс договориться еще остается – не везде трансферное окно уже закрыто.

Артем Довбик в "Болонье" пока не является игроком основного состава, но, по крайней мере, прервал голевую засуху, отличившись в матче с "Сассуоло" и спас тем самым для команды ничью. Есть надежда, что это начало более удачного периода в его карьере.